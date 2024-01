Per misurare la capacità di un Paese Ue di offrire un ambiente in grado di “calamitare” l’attenzione di imprese e cittadini, la Commissione europea dal 2010 diffonde periodicamente la graduatoria dei 27 Paesi in base ad un indice di competitività (gli ultimi dati si riferiscono al 2022) formato da 11 indicatori catalogati in tre grandi gruppi: il primo raggruppa quelli ritenuti essenziali (tra i quali il sistema educativo di base e la stabilità macroeconomica).

Il secondo riguarda quelli innovativi (come gli investimenti in nuove tecnologie e la specializzazione produttiva) ed il terzo quelli efficienti (dove troviamo l’istruzione superiore e l’efficienza del mercato del lavoro).

Posto pari a 100 il livello medio dell’insieme dei Paesi, 12 si collocano al di sopra – si tratta di tutti i Paesi dell’Europa del Nord e di quella centrale (il Paese più competitivo risulta essere l’Olanda, seguito dal Belgio e dal Lussemburgo) – mentre i rimanenti 15 sono al di sotto (il Paese meno competitivo è la Romania preceduto da Bulgaria e Grecia), con l’Italia che occupa la ventesima posizione. Inoltre, ci sono circa 80 punti di differenza tra i due Paesi che si situano nelle due estremità della classifica. Dunque, più della metà degli Stati sono in ritardo e questa situazione complica non poco i contenuti del possibile sentiero da seguire per il rilancio dell’economia europea (nell’ultimo anno il Pil dell’Unione è cresciuto soltanto dello 0,1%, fonte Eurostat). Infatti, si fa presto a discettare di competitività, di come essa sia basilare per la ripresa economica della Ue e non pochi analisti propongono “ricette” più o meno risolutive (se ne parlerà anche a Davos in questi giorni); la verità è che da un lato la multidimensionalità del fenomeno e dall’altro – come visto - i profondi divari esistenti tra gli Stati, compresi i variegati interessi che li contraddistinguono, non permettono di “costruire” un piano d’azione ben circostanziato da cui tutti i Paesi (o perlomeno la maggior parte) possano trarne benefici concreti. A tutto ciò si aggiungono, in questi ultimi anni, gli effetti negativi sia della crisi pandemica da Covid, sia di quella energetica che hanno modificato in modo radicale lo scenario economico, trasformandolo da una fase di rafforzamento della ripresa ad una condizione densa di incertezza caratterizzata, tra l’altro, da un’alta inflazione e da elevati costi di produzione.

Ecco perché non appare agevole, anche se necessario, stabilire in Europa delle strategie vincenti per affrontare con successo e al più presto, il tema della competitività se si vuole “gareggiare”, ad esempio, con Cina e Stati Uniti, come ribadito di recente dal Presidente di Confindustria Bonomi (al riguardo si segnala che la produzione industriale nell’Eurozona ha registrato, nell’ultimo anno, una flessione superiore al 6%, in Italia più del 3%, fonte Eurostat). Quindi, il tema è prioritario e al di là delle seppur utili riflessioni teoriche, non esiste un modo univoco di procedere, ma servono interventi su singoli aspetti che però siano in grado di riverberare i relativi risultati su fenomeni “trasversali” al fine di rendere più espressivo il confronto tra i diversi territori.

Qualche esempio? Prendiamo il caso della produttività (essa misura l’efficienza dell’utilizzo di capitale e lavoro nel processo di produzione) ricordando come il legame con la competitività sia un tratto distintivo del pensiero di M. E. Porter (economista statunitense), uno dei massimi esperti di competitività aziendale, secondo il quale l’obiettivo preminente di un Paese deve identificarsi nell’accrescimento del tenore di vita dei propri cittadini; ciò dipende in prevalenza dall’abilità delle imprese di aumentare il loro livello di produttività e, quindi, di competitività. L’andamento della produttività, per come è definita, deve collegarsi con la remunerazione del lavoro (i salari aumentano se cresce la produttività, altrimenti si crea inflazione) che a sua volta è associata alle competenze (oggi è essenziale acquisire capacità digitali e la Ue è indietro rispetto all’obiettivo del programma 2030 dove è previsto che non meno dell’80% dei cittadini sia in possesso di competenze digitali di base, mentre ora si raggiunge il 56%, con l’Italia al 46%); da ciò discende che la produttività del lavoro è aumentata in Europa, nell’ultimo decennio, ad un tasso medio annuo dell’1,3% (in Italia 0,5%). Per ciò che attiene agli investimenti in tecnologia (fondamentali per la produttività del capitale), c’è da constatarne quasi il dimezzamento nell’ultimo anno (erano circa 90 miliardi nel 2022). Comunque, la “forza” della produttività non si esaurisce qui, essendo influenzata pure da elementi “istituzionali”, come l’efficienza del sistema giuridico, la “vischiosità” della burocrazia e la qualità delle infrastrutture. Insomma, per avere un quadro chiaro del livello di competitività di un Paese, preziosa premessa per la crescita, appare utile investigare il binomio produttività-competitività, metro efficace per le decisioni strategiche di Politica economica.