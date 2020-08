Zingaretti e la nuova fronda dei sindaci

Tre ostacoli sono sul cammino: non sono la lonza, il leone e la lupa, che al poeta perso nella selva oscura tolsero «la speranza dell’altezza», ma non c’è comunque da star tranquilli, per Zingaretti e il suo «duca» Bettini. Il primo è il referendum per la riduzione del numero dei parlamentari. Sembrava una passeggiata, e forse lo è ancora, perché il risultato non pare in discussione e il Pd ha scelto la carta data per vincente, votando a favore del taglio nell’ultimo, risolutivo passaggio parlamentare.



Però sarà molto difficile intestarsi una simile vittoria. Che sarà anzitutto la vittoria dei populisti, di quelli per cui il Parlamento è solo una scatola di tonno, mentre è tutto da vedere se davvero, dopo il 21 settembre, si aprirà quella stagione di riforme che dovrebbe dare un significato progressista a un voto nato invece con l’obiettivo di punire la Casta. Forse tornerà a rimirar le stelle, Zingaretti, ma intanto il Pd non si è ancora pronunciato per il sì al referendum, mentre ampi settori del partito, e più ampi settori dell’opinione pubblica (a cominciare da “Repubblica”) temono che, come già per il Dante dell’Inferno, non si tratti, per la politica, del primo passo della risalita, ma dell’ennesimo cedimento lungo una pericolosa china discendente.



Poi c’è il secondo ostacolo, la strategia, cioè l’idea con cui il Virgilio del Pd, Bettini, «lo mio maestro e ‘l mio autore», conduce Zingaretti. È semplice: di là c’è la destra. Tutto quello che non è di là deve far mucchio di qua. Quelli che proprio non ce la fanno a stare insieme ai «populisti sociali» (cioè ai grillini) possono farsi un partito per conto loro, una sorta di rassemblement centrista; mentre il Pd, che ha sufficiente senso di responsabilità (o pelo sullo stomaco, a seconda) si prende la rogna di stare in maggioranza e al governo coi Cinque Stelle. Dopo le elezioni, da tenere possibilmente con una nuova legge elettorale di impianto proporzionale, si vedrà come provare a rimettere insieme i pezzi. Ma certo, in questo schema, dell’eredità dell’Ulivo, del Pd di Veltroni, Letta e Renzi, del Pd che voleva mettere insieme tutti i riformisti, del Pd che voleva superare i trattini che tenevano separate le varie anime della sinistra socialista e liberale e del centro cattolico e democratico rimane davvero pochino. Il Pd diventa una specie di sinistra conservatrice con un’anima sociale, con qualche idea su come proteggere le fasce deboli della società ma quasi nessuna su come far crescere il Paese. Naturale che, nel partito, si senta qualche stormire di fronde. Naturale che qualcuno parli di rimpasto, o più schiettamente di congresso. Siccome però un congresso non è in agenda (né si vede come lo si potrebbe tenere, in mezzo a una pandemia), il vero banco di prova per Zingaretti diventa il terzo e decisivo ostacolo: il voto alle regionali.



Che «molte genti fé già viver grame», come direbbe il Poeta, visto che è già capitato che un segretario del Pd venisse sbalzato di sella da un voto regionale. Toccò infatti a Veltroni (e, prima ancora che nascesse il Pd, a D’Alema). Parliamoci chiaro, però, senza il velame dei versi: se Zingaretti porta a casa solo la Campania e la Toscana, dopo il voto se la vedrà dura. Un risultato che vedesse il centrodestra davanti non solo in Veneto e in Liguria, dove i governatori uscenti, Zaia e Toti, sono dati per favoriti, ma pure nelle Marche o in Puglia, regioni a guida dem, sarebbe un bilancio quasi fallimentare, dopo un anno di governo giallorosso. E dai territori crescerebbe la spinta a cambiare strada. Si vedono già i primi segnali: Nardella che parla con Gori, Gori che parla con Bonaccini, Guerini che scrive articoli-manifesto. Posizionamenti, nuovi umori, manovre di logoramento. È evidente che un bilancio negativo al voto di settembre potrebbe far precipitare le cose; dimostrerebbe, per tutti costoro, l’inadeguatezza di Zingaretti. Il fatto è che il nuovo corso doveva comportare l’esercizio di una funzione egemonica del Pd, tanto a sinistra quanto verso i Cinque Stelle. Forse i dem credevano davvero che avrebbero succhiato fiumi di voti ai grillini, come è riuscito di fare alla Lega durante la stagione gialloverde. Non è andata così, finora: il Pd sta sempre intorno al 20%, e il Movimento mantiene un suo zoccolo duro. Se, in esito a tutto ciò, si perdono pure le amministrazioni regionali e si ridà fiato al centrodestra, c’è davvero poco da stare allegri, per Zingaretti.



La lonza «leggera e presta molto» dello sbrigativo voto referendario, che spiace all’opinione pubblica progressista; il leone della strategia bettiniana, che fa tremare l’aere e spaventa i riformisti; infine la lupa delle regionali, carica di tutte le brame che si agitano nel Pd – la vera bestia «sanza pace» –: insomma, Zingaretti non è ancora lì lì per piangere e rattristarsi, come Dante dinanzi alle fiere, però sa che in molti aspettano un suo passo falso per sfilargli la poltrona di segretario e dare una sterzata al partito.



L’appuntamento in commedia è fissato: non dopo chissà quanti versi e terzine, ma fra appena un mese. © RIPRODUZIONE RISERVATA