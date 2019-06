CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 27 Giugno 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No, non sembra proprio che il problema sia, come ha detto l’altro ieri sera il vicepresidente Salvini, che «c’è ancora qualche discussione a livello di burocrati ministeriali che la riforma non la vorrebbero». Stiamo parlando delle richieste di autonomia regionale differenziata (lo «spacca-Italia» come opportunamente definito da questo giornale). E delle questioni che esse sollevano: di funzionamento della democrazia parlamentare; di organizzazione giuridica e funzionale dei poteri pubblici; di grandi...