Lo spreco d'investire senza fare le riforme

È del tutto evidente il senso di sospensione che avvolge l’attività di governo nell’attesa delle imminenti consultazioni elettorali. Tali consultazioni costituiscono il banco di prova su cui verrà testato il gradimento per un’alleanza, quella tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, ancora in bilico; che potrebbe radicarsi, eventualmente evolvere in forme nuove, indebolirsi, spirare. Il fallimento di questo progetto politico spalancherebbe con ogni probabilità le porte ad un diverso esecutivo, in cui una più ampia maggioranza parlamentare, guidata da un governo «tecnico», avrebbe accesso alla gestione del Recovery fund per la parte spettante all’Italia. La vera partita è questa.



Se non mancherà la spinta propulsiva a favore dell’attuale maggioranza, è probabile che Giuseppe Conte riuscirà a mantenere il bastone del comando fino al termine della legislatura. Sia perché il quadro macroeconomico già esibisce qualche seppur timido segnale di ripresa, sia perché le risorse europee, con grande vantaggio per il Governo in carica, a breve si renderanno disponibili.



Una gestione onesta (ecco la parola giusta) di queste risorse, è condizione necessaria, in prospettiva, per la permanenza dell’Italia nell’Euro. Sarebbe bene che gli italiani fossero consapevoli di questa verità elementare. Pertanto, prima di pensare a quanto di queste risorse ciascuno potrebbe intascare, si dovrebbe riflettere sul fatto che si tratta dell’ultima occasione utile per sfuggire ad un destino da mentecatti. Al prossimo giro i Paesi frugali del Nord Europa avranno la meglio, e anziché mangiare pane e cipolle, decideremo, con grave danno, di uscire dalla moneta unica. Lo ha lasciato intendere molto chiaramente Paolo Gentiloni, in audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio e Politiche UE di Camera e Senato: nel redigere i Piani nazionali per l’utilizzo del Recovery Fund, i governi non possono lasciarsi sedurre né dalle varie emergenze e contingenze che si presenteranno, né dalla tentazione di accrescere la spesa corrente. Per inciso, non è possibile una riduzione della pressione fiscale a valere su queste risorse.



Si commetterebbe tuttavia un grave errore se si pensasse che il solo aumento degli investimenti pubblici, finanziato con risorse dell’Unione, possa essere sufficiente a risolvere i problemi di un paese in declino. Un Paese in cui l’ottimismo della crescita è venuto meno da oltre un ventennio.



Dal punto di vista macroeconomico non c’è dubbio che l’ingrossamento della spesa pubblica potrà produrre lo stesso sollievo di quando si sfilano i tacchi al termine di un matrimonio. Il problema è che potrebbe trattarsi di un sollievo effimero. Uno stimolo alla domanda che si esaurisce nel breve volger di qualche anno.



Affinché ciò non sia, è opportuno che il pacchetto di stimolo alla domanda, oltre a concretizzarsi in investimenti mirati ad accrescere la capacità produttiva del sistema economico, la sua abilità nel resistere alle perturbazioni che certo non mancheranno (la sua resilienza, si dice oggi con parola abusata e perciò antipatica), si accompagni ad un’azione riformatrice che sola può deviare per il meglio la traiettoria di declino lungo la quale l’Italia improvvidamente si è avventurata.



In proposito ci sono due buone notizie. La prima è che l’attuazione delle riforme potrebbe essere più semplice nel momento in cui il Paese si avvantaggerà della spinta propulsiva delle risorse europee sulla produzione interna e dunque sul reddito. La stagnazione incattivisce, rende più aspra la competizione per le risorse, spinge ciascuno ad abbarbicarsi alle proprie irrinunciabili certezze, ai propri stabiliti privilegi. La seconda buona notizia è che molte di queste riforme, ancillari ma necessarie, potrebbero avvenire a costo assai contenuto. Senza la necessità di indebitarsi ulteriormente. Una circostanza niente affatto irrilevante.



È su questa spinta riformatrice che sarà valutata la bontà dell’attuale alleanza di governo.

Le riforme cui si potrebbe utilmente mettere mano senza far lievitare il debito sono tante. Alcuni esempi riguardano la riforma del sistema fiscale e del processo civile, lo snellimento delle procedure amministrative, la semplificazione degli adempimenti per le imprese, la revisione delle condizioni d’offerta dei servizi pubblici locali, e, in particolare, il funzionamento delle aziende speciali (divenute nel tempo contenitori per le clientele elettorali e dunque grumi di inefficienza di cui i contribuenti pagano le pene).



Per comprendere quanto la revisione delle regole sia importante, basterà considerare la sola riforma del sistema fiscale. Quello italiano, disordinato e incoerente, si è stratificato nel tempo secondo una concezione bizzarra della dignità del contribuente. Oltre a calpestare senza apprezzabile ragione alcuni basilari principi di equità, si pregia di contrastare con una certa ostinazione l’intraprendenza individuale e l’assunzione dei rischi. Basti pensare che l’aliquota marginale effettiva – ciò che si perde di un euro addizionale di guadagno – è prossima al cento per cento o addirittura superiore per certe sezioni della distribuzione dei redditi (se si tiene conto dei benefici sociali persi). È chiaro che così l’incentivo a lavorare viene meno, soprattutto per i giovani che gravitano nella coda bassa della distribuzione. Senza contare che un sistema fiscale confuso aumenta l’incertezza degli operatori e i costi legati al contenzioso; alimenta l’elusione fiscale, l’evasione e probabilmente le mazzette. Una seria riforma del sistema fiscale che attenui questi problemi può esser fatta a costo zero. Non c’è bisogno del Recovery fund.



Dal punto di vista del metodo, due sono i suggerimenti che pare pertinente rivolgere a chi ha in mano il bastone del comando, affinché qualcuna di queste riforme veda la luce. Primo, evitare di consumare le proprie energie politiche in una pletora di immaginifiche trasformazioni, troppo ambiziose per approdare ad un risultato che sia apprezzabile. Meglio, molto meglio, concentrare l’attenzione su pochi cruciali interventi, giocando su di essi tutta la propria credibilità. Secondo, evitare di costituire commissioni elefantiache, zeppe di esperti che si accapigliano senza sosta come i medici di Pinocchio: «A mio credere il burattino è bell’e morto: ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo!». Perché di tempo non ce n’è, e di risultati di Commissioni larghe son piene le fosse.

