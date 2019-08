CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 29 Agosto 2019, 22:30

Hanno passato al setaccio piazza Bellini e, alla fine, hanno staccato multe per centinaia di migliaia di euro. I vigili hanno deciso di verificare se i baretti erano in regola con gli spazi occupati da sedie e tavolini nelle sere della movida e hanno scoperto che non tutta la documentazione era corretta, così hanno lasciato contravvenzioni che, dopo l’intervento della direzione centrale Cosap, produrranno sanzioni per un totale da 344mila euro. I CONTROLLI In piazza Bellini si sono presentati agenti...