M5s nel caos, in Campania salta la pax tra i big: è giallo sulle liste delle Comunali

Sono tutti coperti e allineati, nessuno si sbilancia perché nessuno ha davvero idea di quali pieghe potrà prendere questa storia. Per molti dei grillini, ove si dovesse palesare una scelta tra Grillo e Conte, è un po’ come chiedergli se si vuole più bene a mamma o a papà. In Campania la faccenda si complica ulteriormente perché è a Napoli che, di fatto, è nato il Movimento 5 Stelle con il meetup - le piattaforme online create da Grillo - più...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati