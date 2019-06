CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 3 Giugno 2019, 22:41

Non c’è giorno che rumors e spifferi vari non alimentino lo scenario di una scissione all’interno del movimento M5S. A soffiare sul fuoco poi ci si mettono i continui appelli all’ala del presidente Roberto Fico a staccare la spina al governo leghista. E poi, appena qualche giorno fa, la benzina nel motore di questo plot viene da Fico stesso che decide di non votare la fiducia a Luigi Di Maio sulla piattaforma Rosseau. «Sono sempre stato contrario alla politica che si identifica in una sola persona. Se il focus -...