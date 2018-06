CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 5 Giugno 2018, 22:58 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 22:58

In ottantacinque minuti il premier Giuseppe Conte nel suo discorso al Senato non ha mai parlato di scuola né tanto meno di cultura. Temi che verranno affrontati in seguito, ha spiegato durante la replica, pur essendo strategici per il nostro Paese. Sul fronte dell’Istruzione i temi aperti e i nodi da risolvere sono tantissimi. La Buona scuola è stata fatta a pezzi durante la campagna elettorale. Pronta ad essere cancellata o comunque rivista. Per il momento resta lì con tutti i limiti che si trascina da anni. A partire dal nodo della mobilità e dei trasferimenti da Nord a Sud attesi da migliaia di docenti. Anche quest’anno le domande accolte sono pochissime.Le maestre (si è chiuso solo il capitolo primaria) restano destinate al confino. Senza possibilità di rientrare a breve termine. La mobilità delle maestre della scuola primaria resta una lotteria nella maggior parte dei casi ma premi di consolazione piuttosto solo desolazione. È accaduto l’anno scorso ed anche quest’anno non è andata meglio. Le domande accolte in tutte la Campania sono 230. Briciole rispetto alle richieste che hanno superato quota 4000.