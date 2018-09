CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 8 Settembre 2018, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il documento ha per titolo «Risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore della criminalità minorile nel distretto di Napoli». È la proposta di delibera che martedì pomeriggio la sesta commissione del Csm, presieduta da Paola Balducci, presenterà alla seduta straordinaria del plenum che si terrà, in via eccezionale, nella sala Arengario del tribunale di Napoli. Di fatto, è un documento sulle baby gang e la criminalità minorile napoletane. Un atto, che...