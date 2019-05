Mai nel Palazzo: per i veri sarristi sarebbe un delitto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 18 Maggio 2019, 22:28

Non succede. Ma se succede... Alt. Il vero sarrista si ferma qui. Per il vero sarrista il “se” non esiste, di certo non per reggere questa sciagurata ipotesi. Il sarrista, quello vero, va dritto negli archivi e rilancia all’infinito il video con la frase del Comandante che giurava: io alla Juve? Ci sono gli estremi per la querela. Ok, era la primavera del 2017, ma per i sarristi veri il tempo non esiste, il tempo non cambia le cose. Il sarrista vero non ci crede, non può credere a queste voci insistenti e...