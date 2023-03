Non è un campo di battaglia, la Napoli notturna e festaiola anno 2023. Non ancora. Serve solo un po’ di pazienza perché ci stiamo lavorando bene e con grande impegno, e vedrete che i risultati arriveranno. Sarà la città perfetta per chi vuole abbinare lo Spritz al tirapugni, il Martini al coltello a serramanico, per chi vuole completare il Bloody Mary con una coerente chiazza di sangue.

All’alba di sabato scorso è toccato a Giuseppe, 22 anni, farsi ferire da un colpo di lama alla schiena in vicoletto Belledonne. Ultimo della lista, ma sarebbe purtroppo più corretto dire “il più recente”, perché di certo ne arriveranno altri, di nomi, a riempire l’elenco di picchiati, sparati, colpiti da bottigliate, sbattuti contro i muri. Perché? È una domanda che ormai non conta più tanto. Che sia il solito sguardo di troppo, un abituale scontro fortuito nella folla, la banale parolina sussurrata alla ragazza col fidanzato violento, un diverbio per la fila saltata all’ingresso della discoteca, il campionario di micce è quasi infinito.

Un’esplosione di violenza non si nega a nessuno, nei fine settimana cittadini, perché quella detonazione avviene nel perimetro del divertimento dove è tutto è consentito. Si tratta di quel poligono a base di alcol, esposizione muscolare di superiorità e ostentazione di potere nel quale dal venerdì alla domenica si riversano masse di giovani attraversate da una frattura rigorosa: quelli che vogliono trascorrere qualche ora in spensieratezza, e quelli votati a una specie di Suburra anfetaminica dove alla spensieratezza sostituiscono l’alterazione psicofisica.



Il tutto, naturalmente, si svolge al di fuori e a prescindere dai fiumi di inchiostro versati da anni intorno alla questione. Interroghiamo sociologi, ascoltiamo psicologi, sondiamo le opinioni di scrittori, antropologi, giuristi, con l’amaro risultato che a ogni lunedì mattina ci ritroviamo ad aggiornare il pallottoliere dei ricoveri in ospedale, delle denunce e a volte, purtroppo, anche di qualche funerale. Lo schema si ripete, del resto, con una certa regolarità quasi rassicurante: c’è la rissa, c’è il fuggi-fuggi, arriva la polizia, i lampeggianti blu delle ambulanze rompono il buio della notte, i comitati di residenti scrivono lettere di protesta e presentano denunce, i responsabili dell’ordine pubblico promettono di vigilare, fino a che qualcuno non pronuncia la parola-condono, la sequenza verbale che dovrebbe riportare tutto in ordine: repressione.

Più controlli, più squadroni di carabinieri, più presenza capillare delle forze dell’ordine. Qualcuno si spinge fino al punto da teorizzare militarizzazioni generalizzate, creazione di nuclei da stato di polizia con filo spinato, cani feroci al guinzaglio e leggi speciali. Una distopia para-militare che fa spavento tanto quanto lo scenario reale che ci scorre sotto gli occhi, fatto di una assai più banale coppia di militari a passeggio nel dedalo di vie del divertimento e un’auto di pattuglia dei vigili urbani che fanno quel che possono, cioè poco o niente. Allora dovremmo forse ricominciare da qui: dalla presa di coscienza che demandare tutto ai controlli non serve a nulla. Per molti motivi. Uno dei quali è che, molto realisticamente, non è possibile: pochi sono gli uomini, pochissime le risorse, scarsi i mezzi. Disegnare uno scenario in cui è 1:1 il rapporto tra controllori e controllati è irrealistico e irrazionale. Certo, la richiesta di una maggior presenza degli operatori delle forze dell’ordine costituisce naturalmente il primo mattone sul quale costruire il resto del muro. Ma il cemento di questa architettura è fatto di molte altre cose. A cominciare, per esempio, dal fatto che tocca anche agli imprenditori farsi carico seriamente del problema. Si chiama “responsabilità sociale d’impresa”.

Sono anche i titolari e gestori di ristoranti, bar, locali e discoteche a doversi fare carico del problema: dallo stato di abbandono in cui versano le strade alla fine delle serate al controllo nell’eccesso di utilizzo dell’alcol. La promozione e il sostegno alla cultura di un divertimento sano, normale, è affare loro, per esempio con l’impiego di addetti alla vigilanza di supporto alle forze dell’ordine con compiti di dissuasione o prevenzione, oppure con la collaborazione fattiva e concreta all’applicazione di regolamenti e ordinanze comunali. Sia il braccio amministrativo che quello repressivo diventano arti che girano a vuoto, se non li si innesta sul tronco di chi è parte primaria e attiva di quelle serate. E quale parte più coinvolta esiste se non appunto quella che vede chiamati in causa gli esercizi pubblici e commerciali? Una intesa solida tra associazioni, istituzioni e imprese, fatta di protocolli chiari, semplici e rispettati fino all’ultima sillaba, da tutti: probabilmente è quella l’unica arma da schierare in campo. Senza vittimismi, lamentazioni o scaricabarile di responsabilità che sono, da troppo tempo, il basso continuo e fastidioso che accompagna le cronache dal campo di battaglia del divertimento in città.