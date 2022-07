Dal Covid fino al West Nile, ​perché tutto ci fa più paura

Un tempo, nemmeno troppo lontano, c’era Ebola (e ancora oggi si manifestano focolai in Africa), dal Brasile poco dopo arrivò Zika. Oggi abbiamo a che fare con il vaiolo delle scimmie e, l’ultima malattia infettiva in ordine di tempo che si sta diffondendo nel Nord dell’Italia, si chiama West Nile. Corsi e ricorsi storici, potremmo dire, dell’umanità, se di mezzo, tra Ebola e l’ultimo virus trasmesso dalle zanzare, non fosse passato il Covid 19, quello tsunami che si è abbattuto su di noi e che, se da una parte, ha messo a nudo le fragilità sanitarie, economiche e psicologiche del mondo intero, è vero anche che, dopo più di due anni, ci ha lasciato una grande eredità: oggi, rispetto a quel 20 febbraio 2020, quando in Italia scoppiò il primo caso (in Cina avevano iniziato a contare morti a novembre 2019) siamo più preparati. La Scienza è più preparata.

E allora iniziamo col dire che la storia dell’uomo è piena di malattie infettive e, poi, che dobbiamo abituarci al fatto che di virus ne usciranno sempre di più. Come ci evolviamo noi esseri umani si evolvono anche i virus.

Moriremo tutti di virus, dunque? Assolutamente no. Il Covid 19 rappresenta qualcosa di eccezionale a cui nulla si può paragonare. La paura, dunque, per queste nuove forme di infezioni si può accettare solo se è una paura moderata. Basta non farsi prendere dal panico, evitare la caccia alle streghe, frequentare poco i tuttologi dei salotti virtuali e attenersi alle informazioni più corrette.

La West Nile, provocata da un virus che ha come serbatoi uccelli e zanzare, le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo, per esempio, nella maggior parte dei casi provoca una malattia asintomatica; fra i casi sintomatici, circa il 20 per cento, presenta sintomi leggeri: febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Questi sintomi possono durare pochi giorni, in rari casi qualche settimana, e possono variare molto a seconda dell’età della persona. Nei bambini è più frequente una febbre leggera, nei giovani la sintomatologia è caratterizzata da febbre mediamente alta, arrossamento degli occhi, mal di testa e dolori muscolari. Negli anziani e nelle persone debilitate, come spesso capita anche negli stati febbrili più consueti, la sintomatologia può essere più grave.

Di vaiolo delle Scimmie si è tornato a parlare qualche mese fa, ignorando, però, che il primo caso umano di vaiolo delle scimmie è stato identificato nel 1970 in un bambino nella Repubblica democratica del Congo. Da allora sono stati segnalati sporadici focolai di vaiolo delle scimmie, prevalentemente nell’Africa centrale e occidentale. Al di fuori dell’Africa, finora sono state riscontrate raramente infezioni da virus nell’uomo.

Comunque sia, dopo il Covid possiamo guardare al futuro con più ottimismo. Non avrei mai immaginato di potermi vaccinare contro il Coronavirus dopo appena dieci mesi dal primo caso di Codogno. Questo è stato possibile grazie alla ricerca, una ricerca che, mentre il mondo intero si fermava, ha fatto la più grande magia di tutti i tempi: mettere a punto un vaccino Rna messaggero che, a sua volta, era già in fase di sperimentazione ma per malattie oncologiche. E non solo il vaccino, in questi due anni di pandemia sono stati brevettati altri farmaci come gli antivirali e gli anticorpi monoclonali. Io credo che alla sanità mondiale con il Covid sia stata offerta la più grande opportunità di tutti i tempi. Sprecarla oggi sarebbe un peccato mortale in nome soprattutto dei sei milioni e passa di morti scritti in questa pagina di storia recente.