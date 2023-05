Per i Romani era Pullum, terra molle e affondata nell’acqua bassa, una piccola “Mesopotamia” con una idrografia da spavento, trasformata da duemila anni di bonifiche e con imprese che a raccontarle oggi sembrano mitologiche, in una delle più vaste pianure agricole europee, sollevando e canalizzando oceani di acque e facendo la grande storia del paesaggio agrario e urbano italiano. Oggi è il teatro di un grande dramma in corso, una emergenza storica con l’acqua che ha devastatoi fragilissimi territori montani e collinari lasciando un numero impressionante di oltre 300 frane e smottamenti, e che ha sommerso 41 paesi e città della Bassa Romagna diventata un mare di acqua e fango stagnanti.

Cosa deve insegnarci anche questo ennesimo mosaico di incredibili sofferenze, con il sormonto e la rottura di argini e le esondazioni di 23 fiumi e 22 corsi d’acqua minori, la tragedia finora di 14 annegati e oltre 24.000 evacuati, le linee ferroviarie e circa 400 strade interrotte, le fogne in tilt e l’acqua e energia elettrica che mancano e persino l’assurdo black out dei cellulari senza linea e con tantissimi rimasti isolati dal mondo come nel medioevo?

Deve farci capire che abbiamo superato la soglia limite. Che questo è l’evento spartiacque per il nostro Paese fragile, il campanello d’allarme più grave.

Era dal novembre del 1966, l’anno delle più grandi alluvioni del secolo scorso, che l’Italia non subiva piene con una tale potenza distruttiva ed estensione territoriale. La pioggia ha sollevato i corsi d’acqua dal quasi zero idrometrico a 5 o 6 metri di altezza, dando alle loro discese verso le foci sul mare una terrificante velocità, dilagando oltre gli alvei. Ma proprio sul mare ha trovato la grande barriera delle mareggiate che hanno respinto i fiumi all’indietro, sommergendo parte della costa romagnola Abbiamo subìto due eventi di segno opposti, in pochissimo tempo: circa 2 anni di siccità grave e poi all’improvviso in 15 giorni due cataclismi con oltre metà pioggia che può cadere in un anno scaricata con estrema violenza al suolo. E la pioggia sul terreno ha subìto un doppio micidiale effetto: è stata respinta e non assorbita su terre inizialmente seccate dalla siccità lasciandola dilagare e quando i terreni sono diventati man mano saturi non è stata più assorbita.

Ecco il punto. Che fare? Ricordiamo tutti la reazione corale di noi italiani all’emergenza epidemica estrema e sconosciuta del Covid? È l’ora di organizzare difese collettive e personali anche dai pericoli naturali della “pandemia climatica” in corso, con una assunzione di responsabilità condivise a partire dal governo che ha l’obbligo di legge di decidere e agire. Servono reazioni di difesa immediate, concrete e vincenti. Ecco la lezione che dobbiamo imparare di fronte al dissesto atmosferico che sta producendo eventi in sequenza, che di solito fino a un trentennio fa avevano tempi di ritorno persino secolari.

Noi italiani, che passiamo così velocemente dalla grandi emozioni alle grandi rimozioni, non possiamo non reagire diversamente di fronte all’ultimo tragico bollettino dell’ultima emergenza. Non foss’altro perché si aggiunge alla nostra molto rimossa Spoon River da catastrofi idrogeologiche. L’Italia, ormai lo sanno anche i sassi, è tra i territori più dissestati e fragili, ed èi sotto i colpi di un clima tropicalizzato che ci rende hot spot di impatti terribili in un bacino del Mediterraneo dove le temperature corrono a una velocità del 20% superiori alla media globale. Subiamo eventi a catena che consideriamo “estremi” quando ormai sono sempre più ordinari, e lo vediamo nella sequenze mortali di uragani che spazzano via litorali, nubifragi con alluvioni lampo o temporali autorigeneranti che gonfiano fiumi all’inverosimile, tempeste che stravolgono territori, erosioni costiere, mareggiate e frane come quelle che hanno devastato tra il 25 e il 26 novembre scorso l’isola di Ischia.

Dovrebbe essere chiaro a tutti che la nostra è una penisola-catalogo di grandi rischi naturali e meteo-climatici. Che per due terzi l’Italia è fatta di montagne e di colline geologicamente “giovani” con terreni argillosi e sabbiosi e pronti a franare, con la media record di uno smottamento ogni 45 minuti. Il dato clamoroso che deve farci regire, è la cifra record censita dall’Ispra di 628.808 frane attive dalle Alpi alle Madonie sul totale delle circa 750.000 frane dell’intero continente europeo. Con i centri funzionali della Protezione Civile che stanno monitorando in real time le 2.400 frane più pericolose. Dovrebbe anche essere chiaro che siamo beneficiati dalla più elevata media annua di precipitazioni europea con 301 miliardi di m3, e che conviviamo con il più ricco e reticolo di acque con ben 7.494 corsi d’acqua, di cui 1200 sono fiumi, e tutti hanno una natura torrentizia, spariscono se non piove e devastano se piove troppo. E alle nostre spalle abbiamo già oltre 5.400 alluvioni e più di 11.000 frane che negli ultimi 80 anni hanno lasciato circa 6.000 morti, migliaia di feriti, milioni di sfollati e danni in media per 4 miliardi di euro all’anno dal dopoguerra ad oggi. E ben 7.275 Comuni sul totale di 7.904, praticamente tutti, hanno aree al loro interno a rischio frane, alluvioni o erosione costiera. E le regioni più a rischio sono proprio l’Emilia-Romagna con quasi 3 milioni di abitanti, poi la Toscana con oltre 1 milione, la Campania con oltre 580mila, il Veneto con 575mila, la Lombardia con 475mila, la Liguria con 366mila. Sono 1,3 milioni gli italiani che risiedono in zone ad elevato rischio frane e 6,8 milioni a rischio alluvioni, per complessivi 8.1 milioni di italiani esposti a pericoli, insieme al 14,1% di strutture industriali e al 21,1% dei beni culturali.

Ma questa già elevata rischiosità naturale è enormemente aumentata per la più estesa occupazione di suoli in parte anche nel segno della deregulation più totale che ha moltiplicato la potenza distruttiva degli eventi. I nostri ritmi di edificazione hanno visto un balzo dal 2.3% del suolo nazionale occupato da costruzioni in 2000 anni di vicenda storica e fino al 1950, al clamoroso 8.3% di oggi, registrato dall’Ispra. Quasi quadruplicato in appena 7 decenni, ma costruendo anche su vietatissime aree alluvionali e franose e fuori dai piani regolatori, approfittando dei 3 condoni edilizi. E si continua a consumare suolo, in attesa da decenni di una legge che freni la deregulation.

Ecco perché la devastazione della Romagna deve essere lo spartiacque. Abbiamo l’obbligo come Paese di sostituire l’inseguimento delle emergenze con la prevenzione fatta di opere, interventi, formazione e educazione alla gestione del rischio. L’ennesima durissima lezione ci dice che non va perso neanche un minuto per voltar pagina. E all’Italia, che nella storia della Repubblica alterna governi con durata media di un anno e quattro mesi, mai come oggi serve una struttura tecnica di missione permanente per il contrasto al dissesto idrogeologico. Da Palazzo Chigi, la sede più autorevole, ma che vada oltre i cicli della politica, che si dedichi all’opera pubblica più urgente. Potrebbe utilmente aggiornare l’unico “Piano di contrasto al dissesto idrogeologico” depositato a Palazzo Chigi nel 2018 da “italiasicura”, la struttura di missione nata dall’idea del “rammendo” di Renzo Piano che ha operato con i governi Renzi e Gentiloni, realizzato con Protezione Civile e Regione e Comuni, e che contiene circa 11.000 opere e interventi di varia tipologia - briglie, vasche di laminazione, risagomatura di canali, apertura di canali fluviali intombati, difesa della costa, consolidamento di versanti in frana - per un investimento decennale di circa 30 miliardi di euro, assolutamente alla portata di un Paese come il nostro. Approfittando anche dei fondi ritagliati per 8,4 miliardi di euro, rimasti non spesi e ricomparsi nel Pnrr alla voce “Contrasto al dissesto idrogeologico”, immediatamente utilizzabili come un buon budget di partenza per garantire a tanti italiani a rischio la massima sicurezza possibile.