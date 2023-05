Pur vero che l’Italia è un Paese particolarmente esposto al rischio idrogeologico, secondo i dati Cnr–Irpi del 2021, in totale si contano, per il periodo dal 1971 al 2020, 547 vittime, 33 dispersi, 455 feriti, 163.939 evacuati e senzatetto. Tuttavia, molti degli eventi meteo che stiamo subendo in questo periodo sono conseguenza del cambiamento climatico. Un recente studio, per esempio, segnala forti nessi casualità tra il cambiamento climatico e la siccità che abbiamo visto in Piemonte. E che ha messo a dura prova, anzi prosciugate, le riserve idriche sia del Piemonte sia Lombardia e in parte del Friuli (per ricordare almeno tre regioni che hanno realmente patito la siccità e dove nei casi più seri è mancato il 52% dell’apporto idrico).

Siccità e alluvioni sono correlate, ovviamente su un terreno siccitoso le piogge che arrivano fanno fatica a infiltrarsi e più facilmente scorrono. Ma in questo caso né l’Emilia, né le Marche hanno patito duramente la siccità, anzi se andiamo a vedere i dati di aprile 2023, il recupero del bilancio idrico era completo, in qualche caso c’era più acqua della media (dati da agrariansciences.it/). Quindi cosa è successo? È successo che è piovuto tanto, in alcune zone collinari si sono superati i 200 mm nell’arco di un giorno e mezzo. E poi a questo elemento critico ne vanno aggiunti altri, per esempio gli argini: sono crollati. Motivo? Tanti e anche difficili da analizzare. Possono essere stati gli istrici che hanno la tendenza a scavare buche più ampie e profonde rispetto a quelle scavate da altri animali. Più volte quando si parla di alluvioni e di conseguente rottura di argini si è parlato di animali selvatici e delle loro tane. È accaduto con l’alluvione in Emilia-Romagna del 2014. Difficile trovare dati certi sugli istrici, magari può valere per un argine o un piccolo territorio e non per quello vicino. Ma anche se fossero loro i colpevoli, sarebbe difficile trovare una soluzione. Non è possibile avere una sorveglianza degli argini così capillare e nemmeno è auspicabile abbattere gli istrici o chi per loro. Si potrebbero costruire gli argini in altro modo, farli più spessi per esempio, almeno abbastanza da resistere alle tane.

Sia come sia, ci sono altri fattori che spesso non consideriamo è per analizzarli è importate elaborare un buon data base. Per esempio, quali sono le zone a maggior rischio e quelle che lamentano più danni? Sembra strano, abituati come siamo ai pregiudizi, ma dal punto di vista della pericolosità idraulica c’è una forte distinzione tra i comuni del Nord e del Centro Italia rispetto a quelli del Sud. La zona della Pianura Padana e del bacino del fiume Arno sono aree ad elevata pericolosità idraulica e vi è un elevato numero di edifici presenti in quelle aree. Al contrario, nel Sud Italia e nelle Isole la percentuale di edifici esposti al rischio idraulico è bassa. Per essere più precisi e seguendo i dati Istat, si osserva che la densità dell’edificato risulta maggiore in Veneto, nelle zone costiere della Liguria, Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo e della Puglia ionica. Anche se, per complicare la nostra mappa, le regioni del Sud hanno percentuali maggiori di edifici a un piano, quindi più colpiti da allagamenti, rispetto agli edifici del centro e del nord, dove invece sono più diffusi edifici con più piani.

Un altro elemento da aggiungere al dataset è il fattore di vulnerabilità, complesso da stimare. In genere si è molto bravi a mappare i danni diretti, ma meno capaci di capire quali cittadini sono più a rischio, per caratteristiche sociali, economiche, quali, invece, quelle comunità capaci di anticipare, assorbire, accogliere e risollevarsi dagli effetti di un evento pericoloso in modo efficiente. Questo è il motivo per cui se consideriamo il danno, si vede che alcune comunità ricche di infrastrutture, presentano danni specifici più bassi, quantomeno in termini di richieste, rispetto ad altre meno ricche. Vanno insomma modificati anche gli approcci.

Quello novecentesco basato su interventi strutturali non funziona più, a parte che lamenta una cronica mancanza di risorse. Andrebbero invece rafforzate quelle misure non strutturali: il sistema di allerta, di pianificazione, e insomma, per riassumere, una maggiore conoscenza dei fattori di rischio. Bisogna in conclusione elaborare una nuova mappa che tenga conto della complessità del fenomeno. Molti studi stanno evidenziando che comunità bene informate e capaci di armonizzare vari fattori di rischio – che vanno dagli istrici alla speculazione edilizia, alla presenza di più eventi meteo eccezionali - sono capaci di una migliore prevenzione, almeno su quella piccola parte di mondo su cui abbiamo influenza.