La nuova guerra fredda per il dominio dello spazio

Sabato 7 Settembre 2019, 00:00

Il caso di Aleksndr Korshunov, un dipendente dell’industria di Stato russa United Engine Corp arrestato a Napoli con l’accusa di spionaggio industriale da parte del colosso statunitense General Electric, ci porta a focalizzare l’attenzione sulla guerra (per ora solo spionistico-industriale) per la supremazia dello spazio tra le grandi potenze, in particolare Usa, Russia, Cina ed Europa. United Engine Corp produce motori per i programmi di esplorazione spaziale di Mosca, ed è di proprietà della holding della...