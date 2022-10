Se la pace fa ritorno in piazza

L’iniziativa di promuovere una manifestazione per la pace del governatore della Campania De Luca ha già centrato l’obiettivo principale. Allargare il dibattito sulla pace dal tavolo delle gerarchie politiche e militari alle piazze della gente comune. La risposta delle prime ore – di associazioni, comuni, mondo cattolico – fa già presagire un evento molto affollato, e partecipato. Ma certo non unitario, a giudicare dall’asprezza delle reazioni di alcune forze politiche.

Come ha scritto ieri Scotto Di Luzio su questo giornale, sarà decisivo il rilievo – come numeri e impatto mediatico – della manifestazione del 28: «quali che ne siano le ragioni contingenti, se il movimento pacifista assumerà dimensioni di massa basterà a giustificare se stesso».

La mossa di De Luca investe almeno quattro fronti della fase politica attuale. Il primo è quello interno al Pd. Dopo settimane di impasse e una Direzione che – al solito – non ha sciolto nessuno dei nodi principali, indire una manifestazione - e su un tema così scottante – scompagina gli schemi a tavolino e immette un piccolo tsunami nelle stanze ammuffite del Nazareno. Sarà interessante vedere come i vari maggiorenti si schiereranno, e cosa faranno i sindaci delle principali città, vista anche l’adesione convinta del primo cittadino di Napoli. In ogni caso, dopo mesi a giocare di fioretto, stavolta si lavora di accetta: o di qua, o di là.

Il secondo fronte riguarda le alleanze. De Luca si è messo nella scia di Conte, ma giocando di anticipo sui tempi che, in politica, sono decisivi. Notoriamente il Governatore non spicca per simpatie grilline. Ma, all’occorrenza, non va per il sottile se si tratta di sposare una causa in cui crede. E in questo caso, non c’è dubbio che De Luca mette in campo il peso di una convinzione personale. Come poi questa scelta inciderà sullo scacchiere delle alleanze partitiche, è un problema che si affronterà dopo. Dopo che avranno parlato le piazze.

E qui entra in gioco il terzo fronte, quello dell’esecutivo nascente. Fino ad oggi, Giorgia Meloni è stata impegnata a tenere ben ferma la barra filo-atlantica, e a smarcarsi dalle tentazioni vetero e neo-putiniane dei suoi – scomodi – alleati di governo. Ma che cosa farà Salvini, come reagirà Berlusconi se l’innesco della mobilitazione pacifista dovesse contagiare anche l’elettorato conservatore? Le inquietudini sulle sorti della guerra, e sulla escalation nucleare, diventano sempre più diffuse, al di là del vecchio – e ormai obsoleto – spartiacque destra-sinistra. E con l’arrivo del generale inverno, e del caro bollette che si aggiunge all’inflazione che non si riesce a controllare, l’appeal di una tregua in tempi brevi potrebbe crescere a macchia d’olio. Infine, al di là delle conseguenze politiche immediate, l’iniziativa del Presidente della Campania diventa – nel modo brusco che gli è consueto – un invito alla riflessione, a guardare in faccia il pericolo di un Armageddon evocato da Biden. Il recente discorso del capo della Casa Bianca a un gruppo influente di sostenitori è stato molto più di un campanello di allarme. Nell’analisi di David E. Sanger, il più autorevole degli esperti del New York Times in sicurezza internazionale, il Presidente è consapevole di ripercorrere la cruna dell’ago della crisi cubana. E ha centellinato le parole, chiedendosi – ad alta voce – come «Putin potesse trovare una via d’uscita, trovarsi in una condizione di non perdere la faccia e, al tempo stesso, non perdere troppo potere nella sua Russia».

Questa domanda è diventata ancora più angosciante e ultimativa dopo l’esplosione del ponte di Crimea. Non solo per le ricadute ben visibili sulla logistica e il morale delle truppe russe, cui si aggiunge il colpo durissimo all’immagine già molto appannata di Putin. Ma per gli scenari inquietanti che schiude sulla guerra invisibile, quella forse ancora più importante dei movimenti di carri armati e soldati che seguiamo in televisione e sulle mappe. Chi ha fatto saltare il ponte? Zelensky sembra che non ne fosse al corrente, e ancor meno gli americani che si sono subito risentiti e preoccupati. L’ipotesi molto accreditata che sia un’operazione dell’ala ucraina ultranazionalista - che ora anche il quotidiano Repubblica definisce neo-nazista – fa intravedere la possibilità che ci siano forze molto potenti che giocano ad alimentare la spirale dello show-down termonucleare. Trovando probabilmente una sponda in coloro che, a Mosca, sono al lavoro per sbarazzarsi di uno zar giudicato incapace di far pesare sul piatto della guerra tutto il terribile arsenale russo.

È uno scenario molto diverso da quello su cui finora abbiamo ragionato. Nessuno ha ricette semplici, e tantomeno preconfezionate. Ma, vista la posta in gioco, è di vitale importanza che siano in tanti a discutere, e a far sentire la propria voce.