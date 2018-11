Investimenti e occupazione per bilanciare la manovra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 3 Novembre 2018, 22:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I dati negativi sull’andamento dell’economia italiana si stanno accumulando e debbono essere quindi analizzati con molta cura. Il primo e più importante campanello d’allarme riguarda la crescita zero del terzo trimestre dell’anno in corso. Questa stagnazione della produzione si inserisce in un rallentamento dell’economia europea e come tale va interpretata. Un elemento di preoccupazione aggiuntiva nasce però dal fatto che la nostra frenata è più violenta rispetto a quella dei nostri...