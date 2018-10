Manovra d'azzardo, chi rischia è il Paese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 4 Ottobre 2018, 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più che a un testo di programmazione economica, il Def del primo governo gialloverde assomiglia allo spot di un casinò. Una partita a poker, per giunta, giocata al buio. Il grande azzardo è il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo. Ieri sera, dopo più di una settimana di cifre in libertà annunciate a voce, il ministro del Tesoro Giovanni Tria ha finalmente comunicato per iscritto all’Unione Europea il numerino del rapporto tra le entrate e le uscite e la ricchezza prodotta dal Paese, che fa da...