Manovra, il vero scoglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 26 Aprile 2019, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Giuseppe Conte il lungo fine settimana di lavoro da trascorrere in Cina è la vacanza più desiderabile. Potesse prolungarla, anche a spese sue, lo farebbe senza pensarci un istante. Al ritorno lo aspetta l’incrocio di sguardi con il sottosegretario leghista Alessandro Siri. “Lo guarderò negli occhi e deciderò”. Revocarlo, come chiedono i 5 Stelle o lasciarlo al suo posto in attesa che i magistrati facciano chiarezza, come chiede la Lega? Tra un avviso di garanzia e una sentenza di Cassazione ci...