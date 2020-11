Maradona, i mali oscuri del campione fragile

La sofferenza lo ha assalito di nuovo e nelle ore che dovevano essere le più belle. Riguardate le foto di Maradona venerdì, nel giorno del suo sessantesimo compleanno. Non mostra mai un sorriso, né davanti alla torta preparata in casa né quando attraversa il campo dello stadio del Gimnasia per partecipare alla festa organizzata in suo onore. È un uomo spento. Lunedì, in un giorno più critico, il suo medico di fiducia Luque, neurochirurgo, ha deciso di far ricoverare Diego in clinica de La Plata.

Non è stato il Covid-19, non è stato un ictus. Anemia e disidratazione: ecco la prima diagnosi. Ma poi si è scoperto che un ematoma alla testa ha provocato un coagulo di sangue e questo spiegherebbe la voce flebile di Maradona, il suo sguardo nel vuoto, i suoi riflessi rallentati nei giorni scorsi. Necessaria un’operazione al cervello nella notte, con tutto il mondo a tifare ancora una volta per lui, come quando era sospeso tra la vita e la morte perché il suo cuore rischiava di scoppiare per l’abuso di cocaina. Al di là di questo ennesimo intervento, c’è un’altra delicata partita da affrontare e un altro avversario da battere per Diego: il mal di vivere che lo ha colpito fin da quando era il capitano della Seleccion argentina e del Napoli e andava in campo a conquistare vittorie. Nel giorno della celebrazione per i sessant’anni abbiamo rivisto il film dedicatogli da Emir Kusturica. Nella lunga confessione in un garage, a un certo punto, il Pibe dice al regista: «Ma immagini che calciatore sarei stato se non ci fosse stata la cocaina?».

Lo dice lui che è stato il più grande calciatore della storia, uno dei personaggi più celebrati al mondo che non riesce però a sgravarsi di un tremendo peso. Quando giocava, vi riusciva anche se soltanto per un paio d’ore: la partita era una scarica di adrenalina, l’urlo per un gol lo liberava di tutte le ansie. Ma c’è stato un “dopo”, quello con cui Diego ancora lotta, senza avere più la freschezza e la forza del tempo in cui sui campi era invincibile.



La cocaina ha piegato fisicamente e psicologicamente Maradona, i segni non sono scomparsi a distanza di anni. Le persone a lui più vicine assicurano che ha smesso con la droga. Ma c’è l’alcol, ci sono i farmaci, c’è la depressione che ti assale, al di là di questo intervento neurochirurgico. «Diego ha pensato spesso ai genitori», ha spiegato il dottor Luque. Lo aveva isolato quando era esplosa la pandemia in quanto soggetto a rischio. Vent’anni fa, dopo il ricovero a Cuba, il medico Cahe rivelò che quello non era certamente il cuore di un quarantenne ex atleta perché «soltanto il 38 per cento del muscolo cardiaco è integro». I tanti errori commessi - e poi ammessi - hanno spinto Maradona a cercare disperatamente affetto, riconoscendo tutti i suoi figli, a cominciare da quel bel ragazzo napoletano, la sua copia, che aveva rinnegato per trent’anni. Si è ritagliato un piccolo spazio nel calcio argentino e questa dimensione va bene al tormentato uomo che ha il corpo ferito dai suoi abusi e dalle sue scelte sbagliate. Sempre a Kusturica confessò: «Ho perso i primi compleanni, i più belli, delle mie figlie perché ero drogato». E vorrebbe ancora abbracciare il padre don Diego e la madre donna Tota, a cui ha dedicato un tenero messaggio sui social in uno spot sulla linea di pasta “Diego 10”, ricordando quanto fossero buoni i suoi spaghetti.



Non ci sono più le pietose bugie che il suo vecchio clan raccontava ai tempi del Napoli, quando Maradona non usciva di casa perché strafatto di cocaina. Trent’anni fa, il 5 novembre del ‘90, non partì con i compagni per la partita di Coppa dei Campioni a Mosca, raggiungendoli poi con un aereo privato. Negli spogliatoi dello stadio dello Spartak il suo ex procuratore Franchi offrì ai giornalisti la finta storia di una lite con il presidente Ferlaino per giustificare quel caso. Diego, invece, era già sprofondato nell’abisso: quattro mesi dopo sarebbe stato squalificato in Italia e arrestato in Argentina. Adesso è diverso, le sue malattie sono un libro aperto. Sui quotidiani di Buenos Aires è stato pubblicato il numero della sua camera in clinica, la 214; descritti i minimi particolari sull’operazione alla testa. C’è un motivo per cui il velo della privacy cade quasi integralmente. Il dottor Luque non nasconde le patologie del campione affinché i suoi malesseri divengano il punto di ripartenza. Non è mai troppo tardi per sperare che sul volto di Maradona ritorni il sorriso. Forza, campione.



