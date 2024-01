«È giunto il momento che il fisco chiuda definitivamente la vicenda», afferma l’avvocato Angelo Pisani che, dopo la seconda sentenza della Cassazione favorevole alla tesi in base alla quale Diego Armando Maradona non era un evasore fiscale e l’istanza di autotutela presentata dai suoi legali era legittima, organizza una conferenza stampa al Gran Caffè Gambrinus nel cuore di Napoli, con gli avvocati Antonella Sarnataro e Alfredo Varone, per lanciare un appello.

«Adesso sarebbe bello e giusto che le Istituzioni, e mi rivolgo al Governo attuale, ai dirigenti, al Ministro delle Finanze, chiudessero i procedimenti ancora in corso con un’autotutela di ufficio», dice facendo riferimento, oltre che al procedimento, che su rinvio della Suprema Corte dovrà tornare all’attenzione della Commissione tributaria della Campania per il calcolo delle spese legali e di eventuali altre voci, anche a una serie di procedimenti scaturiti dai vari ricorsi presentati negli anni dalla difesa per contestare le accuse del Fisco.

«Sono i ricorsi messi in campo all’epoca - chiarisce l’avvocato -: opposizioni al pignoramento, all’inflazione, all’estratto di ruolo, alla cartella esattoriale, una querela di falso. Tutti procedimenti iniziati nel 2013 e che pian piano verranno fissati. Il prossimo è previsto per marzo». La proposta è dunque di accelerare i tempi: «Il Ministro in autotutela potrebbe chiudere la pratica e i procedimenti pendenti alla prima udienza utile verrebbero dichiarati cessati».





L’interrogativo che resta aperto è «Chi pagherà i danni?». L’avvocato Pisani non lo comunica ufficialmente ma lascia intendere la concreta possibilità che gli eredi di Maradona, una volta chiuso definitivamente il capitolo sul contenzioso tra il campione deceduto il 25 novembre 2020 e il Fisco, possano adire le vie legali per ottenere un risarcimento dei danni patiti durante questi trent’anni di accuse, pignoramenti, perquisizioni, ricorsi su ricorsi.

«È un loro diritto», afferma l’avvocato facendo riferimento al pagamento delle spese legali, ai rimborsi per i pignoramenti subìti da Maradona negli anni tra il 2005 e il 2009 (una volta il cachet della sua partecipazione al programma Rai “Ballando con le Stelle”, poi due Rolex in oro, inoltre un paio di orecchini con diamanti), ai mancati incassi per una carriera di fatto condizionata dal contenzioso. «Se non ci fosse stato questo grande equivoco giudiziario molto probabilmente la storia dell’uomo e del campione sarebbe stata diversa e diversa avrebbe potuto essere la storia del calcio, e del calcio a Napoli». Messo in questi termini, il danno appare incalcolabile.

Sta di fatto che a causa delle accuse di evasione Maradona visse una sorta di esilio a Dubai e per oltre quindici anni non mise piede nel nostro Paese. «Ogni volta che veniva in Italia subiva perquisizioni e pignoramenti, accadde anche davanti alle figlie e per Diego fu un’umiliazione troppo pesante». L’unica volta in cui rientrò a Napoli fu dopo la sospensiva ottenuta con l’ennesima istanza del suo avvocato e in occasione della cerimonia per ricevere la cittadinanza onoraria. Doloroso, per lui, fu anche affrontare un processo per diffamazione perché accusato, insieme al suo avvocato, di aver diffamato Equitalia parlando in un’intervista di persecuzione (il processo si concluse, per Diego e per Pisani, con un’assoluzione piena).

«Tutta questa vicenda è stata per Maradona un calvario paragonabile per certi versi a quello di Enzo Tortora - conclude Pisani -. Più che di un errore del Fisco, Maradona è stato vittima degli errori di un sistema di riscossione», aggiunge riepilogando l’iter della vicenda a partire dall’accertamento nel 1989 nei confronti della società Calcio Napoli e dei tre giocatori stranieri di punta del momento (Careca, Alemao e Maradona) per il sospetto di pagamenti in nero e evasione di Irpef fino all’annullamento ottenuto dalla società e dai due ex calciatori brasiliani e al condono che avrebbe dovuto chiudere il caso anche per il Pibe de Oro. «Maradona è stato accusato di un’evasione mai esistita e nessuno negli anni ha avuto il coraggio di scrivere la parola fine, a eccezione di questi giudici della Cassazione. Il suo caso deve fare scuola - conclude Pisani - e la vittoria in giudizio va dedicata anche a tutti quei contribuenti che a causa dei problemi con il fisco si sono tolti la vita o sono caduti in fallimento. Questo processo ci insegna che non bisogna arrendersi mai».