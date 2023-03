Ebbene sì, lo ammetto, mi sono accostato a «Mare fuori» con diffidenza e pregiudizio. La diffidenza e il pregiudizio non dico del critico, ma del consumatore di serie-tv piuttosto esigente - tipo quello che ha sofferto solo in rari casi del cosiddetto “post-binge watching blues” (depressione da fine serie) - posto di fronte a un fenomeno così dichiaratamente pop e trasversale, così unanimemente acclamato.

Ma anche la diffidenza e il pregiudizio di chi sospetta in un prodotto tv il brand gomorresco, con la solita Napoli che offre il rovescio noir della sua cartolina, ma che è anch’esso, in fondo, cartolina, dove al posto della rassicurante Posillipo del «Posto al sole» troviamo la sineddoche obbligata di Secondigliano, o di Forcella, o dei Quartieri Spagnoli come parte per il tutto di una città eternamente votata al crimine. E allora, perché ho iniziato a guardare «Mare fuori» e che cosa ho scoperto nel guardarla? Intanto, come insegnante, come educatore, cerco di capire perché qualcosa piace molto ai miei studenti. E, nel caso più specifico, ho cercato di capire perché alcuni miei alunni mi hanno paragonato a un certo «Comandante».

E qui c’è stata la prima sorpresa, perché «Mare fuori», dal mio punto di vista, è soprattutto il racconto di una vocazione pedagogica. Di uno sforzo di recupero. È ambientato infatti, come tutti ormai sanno, in un istituto di pena minorile a Napoli (ispirato al carcere di Nisida). Una vocazione pedagogica, dunque, da parte della direttrice dell’istituto e del comandante della polizia penitenziaria, ma anche dell’educatore, e delle varie guardie perfino, che come ogni pedagogia presuppone il coinvolgimento. «Se non ti fai coinvolgere - dice a un certo punto il «Comandante», appunto, che adesso so chi è, figura paterna e inclusiva per eccellenza - questo mestiere non lo puoi fare». Se non ti fai coinvolgere dal vissuto difficile di certi ragazzi e certe ragazze non puoi includerli nel tuo orizzonte emotivo e dunque non potrai mai aiutarli. Perché quello di cui loro hanno più bisogno, come sa chiunque abbia avuto esperienze educative con soggetti a rischio, è l’accoglienza, l’accettazione, in altre parole: l’affetto.

E qui vengo alla seconda sorpresa che mi ha riservato la serie: l’empatia straordinaria che i detenuti dell’istituto riescono a ottenere dallo spettatore. È un’empatia di cui quasi ci si vergogna, poiché basta un minimo di distacco per capire che è un’astuzia della sceneggiatura, i cui due traini principali sono l’amore contrastato (con la rilettura shakespeariana della passione adolescenziale tra Romeo/Carmine e Giulietta/Rosa) e l’amicizia contrastata (soprattutto quella maschile, altro tratto tipicamente adolescenziale). Ecco, allora, che l’empatia coinvolge sia lo spettatore adulto, che si identifica con gli educatori, tutti protesi a proteggere i loro ragazzi nel perimetro chiuso di un ambiente tutto sommato più sicuro, sia lo spettatore giovane, che trepida invece per le vicende d’amore e per le amicizie tribolate dei loro coetanei, i quali rischiano di perdersi ogni volta che escono, in permesso, risucchiati dai loro contesti devianti.

E però tutto questo non basta a spiegare il successo della serie. C’è anche qualcos’altro. Innanzitutto, il rovesciamento di quello che ho chiamato, all’inizio, il brand gomorresco, che qui si rivela essere un cavallo di Troia. Laddove nella serie tratta dal libro di Saviano non c’è redenzione per i personaggi, infatti, e a dominare è il «fascino del male», qui gli sceneggiatori puntano su qualcosa di più difficile, ma altrettanto efficace, ovvero sulla «banalità del bene» in una realtà dominata dal male. Una «banalità del bene» incarnata soprattutto dal personaggio di Carmine, il giovane figlio di una famiglia camorrista, dal carattere buono e gentile, che non vuole seguire la legge del clan. Quel «mare fuori», per lui, esiste, è una presenza tangibile, ne sente l’odore, ne percepisce la presenza, lo vede, lo attrae. È come una promessa di salvezza, qualcosa che è a portata di mano, anche quando sembra lontanissimo. Qualcosa, appunto, di banale, ma che proprio per questo attira con forza chi quella banalità non l’ha mai potuta vivere.

Alla fine a passare è l’idea che se anche uno su mille ce la fa, ne sarà valsa la pena. E ne sarà valsa la pena soprattutto perché ciascuno dei «mille» - i vari Pino, Cardiotrap, Ciro, O’ Pirucchio, Milos, Edoardo, ’O Chiattillo, Naditza, Silvia, Gemma, Kubra, Rosa, Cucciolo, Dobermann, Mimmo, Carmela, interpretati da giovani attrici e giovani attori esordienti o quasi, tutti bellissimi, tutti perfettamente immedesimati nei loro personaggi - meriterebbe una chance, perché ciascuno dei «mille» è anche un nostro figlio o una nostra figlia, prodigo o smarrito, buono o cattivo che sia, perché in tutti si intravede una luce, una possibilità di riscatto, un bisogno d’amore che il mondo di fuori non ha voluto dargli. Il segreto del successo di questa serie, forse, è tutto qua: non tanto la qualità del prodotto (che non è certo impeccabile), ma la capacità di restituirci in maniera diretta una piccola, semplice verità, la verità di una città che non può essere né tutta luce, né tutto buio, ma un insieme delle due cose. E la verità, anche, della sua gioventù più fragile e difficile, che, se aiutata, se guidata, può ancora percorrere la strada giusta.