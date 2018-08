CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 28 Agosto 2018, 22:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Signò, io sto scendendo, venitevene con me che pagate soltanto un euro. Se non tenete il biglietto, sull’autobus ve lo fanno pagare un euro e cinquanta», la signora non tentenna nemmeno: prende tre euro dal borsellino e sale sul minivan Opel sgangherato assieme ai due bambini. Partirà dopo una decina di minuti, quando l’uomo avrà convinto altre due persone a salire e la corsa giù a Marechiaro sarà «piena». Da lontano l’autista del 622 osserva la scena e allarga le braccia.