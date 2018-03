Mario morto in piscina, la verità dall'autopsia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 9 Marzo 2018, 22:18 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caivano. La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per far sì che il pm Rossana Esposito possa procedere alla nomina di un perito anatomo-patologo a cui affidare l’esame autoptico del corpo del giovane nuotatore Mario Riccio, l’atleta della società Acquachiara morto giovedì pomeriggio mentre si allenava nella piscina della Società Sportiva Delphina di Caivano. La salma dello sfortunato diciassettenne si trova presso l’obitorio dell’Istituto di medicina legale del...