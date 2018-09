Mastella: «Assolto 15 volte su 15: è stato un inferno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 13 Settembre 2018, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultima di una lunga serie di assoluzioni è di due giorni fa. Non c’è voglia di rivalsa in Clemente Mastella, già ministro e oggi sindaco di Benevento. Solo tanta voglia di analizzare la sua esperienza. Sindaco Mastella, quante sono state le sue assoluzioni? «Una quindicina. I miei processi sono finiti tutti bene. Pensi che, ad un certo punto, ero arrivato a collezionare un totale di richieste di anni di pena per circa cento anni. Una somma di condanne superiore a quelle del processo di Mafia...