Domenica 7 Ottobre 2018, 22:54

Dal set al campo da gioco. Questo il sogno di Frank Matano che si realizza in una domenica uggiosa di ottobre. Prima giornata di campionato e l’attore campano, che vive proprio a Carinola in provincia di Caserta, fa il suo esordio con la squadra del cuore dove già militò nel 2005 ai tempi della terza categoria. Un pareggio con il San Nicola e ben 25 minuti in campo, nonostante un aereo che lo attendesse. Tanto clamore sui social grazie ad un video postato su Instagram dallo stesso attore durante la partita che ha fatto...