Che valore, che peso ha l’eredità di Matilde Serao? È una domanda che dobbiamo porci oggi più che mai, oggi che, in una significativa coincidenza, verranno assegnati contemporaneamente il Nobel per la letteratura e il P remio letterario dedicato alla grande giornalista napoletana (alle 16, nell’ambito del Campania Libri Festival, presso il Teatro di Corte d el Palazzo Reale di Napoli ). Parlo di coincidenza, poiché Serao fu la scrittrice italiana candidata sei volte al Nobel, dal ’22 al ’25, e l’anno successivo ancora era tra i nomi favoriti, ma fu osteggiata da Mussolini a causa del suo antifascismo (nel ’26 il premio fu assegnato, al suo posto, a Grazia Deledda).

Ma al di là dell’aneddotica, la domanda resta cruciale, e Andrea Di Consoli l’ha rilanciata dalle colonne di questo giornale, ieri, in un articolo in cui ragiona sulla distanza che separa la maggior parte degli scrittori e delle scrittrici di oggi dalla realtà. Bisognerebbe allora chiedersi che cosa sia per la letteratura la «realtà», questa parola che, secondo Nabokov, non ha alcun significato senza le virgolette. Quando nell’Ottocento si diffuse in Europa il romanzo naturalista francese, da cui derivò il verismo italiano (corrente alla quale partecipò Serao con convinzione, con generosità, almeno fino al 1890), quella letteratura apparve in tutta la sua straordinaria forza, non tanto perché mostrava semplicemente «la realtà», ma perché denunciava, piuttosto, la finzione, il belletto, con cui il romanzo tradizionale stava smarrendo la propria identità. Quella realtà documentale a cui si ispiravano i nuovi scrittori, era, cioè, una forma della verità, una nuova possibilità di attingervi, che la letteratura stava rischiava di smarrire, nascosta com’era dietro il paravento delle convenzioni narrative, dei cliché. Proprio quel paravento che la Serao ha cercato sempre di abbattere, anche quando parlava, nel «Ventre di Napoli», del «lungo scenario di tela» rappresentato dal Rettifilo, la strada dello sventramento che nascondeva la vera realtà di Napoli, consistente, invece, nelle «masse di abitazioni luride, fetide, cascanti».

Ecco, io credo che un grande scrittore faccia sempre questo, indipendentemente da ciò che racconta: strappa un sipario, un velo, un paravento, uno scenario, per mostrare che cosa si nasconde dietro. «Che cosa è vero? Che cosa è falso?» , si domandava la fondatrice del Mattino guardando quei nuovi palazzi di corso Umberto. Proprio in questa domanda consiste la vera eredità di Matilde Serao: indurre il lettore a riconoscere il vero dal falso, qualunque sia la nostra idea di realtà, è il discrimine tra lo scrittore autentico e quello fasullo. Lo scrittore fasullo questa domanda non se la pone e non la pone di conseguenza nemmeno al lettore, a cui chiede di affidarsi ciecamente alla sospensione dell’incredulità, e cerca di intrattenerlo, di consolarlo, di irretirlo. Lo scrittore autentico invece ci costringe spalle al muro a riconoscere il vero in ciò che lui vede e racconta, di qualunque cosa si tratti. E il riconoscimento non è mai indolore, perché mai indolore è la vita. Quando tredici anni fa fu pubblicato il manifesto di David Shields, «Fame di realtà», che si scagliava contro la narrativa tradizionale, tacciandola di falsità, a favore del genere ibrido, la polemica nel mondo anglosassone divampò, e fu salutare, poiché rimescolò le carte, spinse a domandarsi in che direzione stava procedendo la letteratura, nell’era delle fiction-tv. Da noi, invece, il libro passò piuttosto inosservato. Non è un caso, allora, che gran parte della nostra narrativa contemporanea prediliga i compitini ben svolti, le finzioni accurate, ovvero tutto ciò che ci allontana dalla realtà, tutto ciò che anestetizza la realtà, poiché la vita vera, per essere rappresentata, non può pretendere l’armonia, non può ambire all’equilibrio, alla pulizia, al concluso. La lezione della Serao è tutta qui, e non fa che ribadire, in fondo, quella del grande Henry James (che alla scrittrice napoletana dedicò un lungo saggio nel 1901): «l’arte raccoglie il suo materiale dal giardino della vita». Un’immagine splendida, perché restituisce l’idea della terra, della materia, della concretezza, della fatica, che c’è dietro una scrittura nutrita di vita vissuta, di esperienza autentica, ma anche l’idea della cura, della bellezza, e della pazienza. Quanti, oggi, riescono a farlo? Quanti sono disposti a farlo, con tutti i rischi che ciò comporta?

Il Premio Matilde Serao, che è giunto alla sua VI edizione, è andato a scrittrici che hanno nel loro Dna, tutte, questa vocazione al «giardino della vita»: Antonia Arslan, Azar Nafisi, Dacia Maraini, Igiaba Scego, Jhumpa Lahiri, fino all’ultima, premiata oggi, Melania Mazzucco, che nei suoi libri ha sempre mescolato fiction, ricerca storica, arte, inchiesta. Sono donne che hanno portato avanti la lezione di donna Matilde. Questo rende il premio a lei dedicato una cosa buona e giusta. E soprattutto, più necessaria che mai.