Li trovate, in agosto, nei pronto soccorso come nelle guardie mediche dei luoghi di vacanza. Li avete con alta probabilità già incontrati durante le vaccinazioni, nei centri Covid. Sono i giovani medici che tra il 2013 e il 2015 sono riusciti a migliaia a forzare le regole del numero chiuso per iscriversi a medicina. Grazie agli avvocati e a sentenze che in via cautelativa, cioè provvisoria, del Tar e del Consiglio di Stato hanno potuto studiare nonostante fossero stati bocciati al test di ammissione e, in quindicimila, si sono laureati. In tempo per fronteggiare la drammatica crisi del sistema sanitario pubblico, prima per la pandemia e poi per i pensionamenti. Quasi tutti sono campani e laziali, sia per la forza demografica delle due Regioni, sia per la diffusa cultura giuridica.

Le loro storie sono lo spaccato di una vicenda che illustra in modo emblematico diversi mali dell’Italia in un colpo solo. Dalla tentazione di regolamentare tutto al pasticcio di regole cambiate in corsa, offrendo il fianco ai ricorsi, fino alle storture del sistema giuridico. Molti di quei ragazzi, infatti, sono ancora in attesa del giudizio definitivo sul ricorso: addirittura la sentenza nel merito relativa al test d’ingresso del 2014 è attesa per novembre 2023. Se pure il giudizio finale dovesse stabilire che la bocciatura al test era valida, intanto nove anni fa si sono iscritti, hanno studiato, si sono laureati e contribuiscono nel sistema sanitario nazionale a salvare vite, sia pure con contratti di lavoro precari. Quei ricorsi hanno anche un avvocato dei record, il romano Michele Bonetti, che nel 2014 ha consentito l’ingresso a 7.127 ragazzi che non avevano superato la tagliola del test.

Uno di loro prenderà servizio sabato prossimo alla guardia medica di Porto San Giorgio, nelle Marche. Si chiama Francesco Giordano, diplomato nel 2014 allo scientifico di Arzano. Oggi ha 28 anni. «Avevo preso al test meno di 40 punti - racconta - e per me era finita lì. Mia madre seppe della possibilità di un ricorso collettivo e disse: perché non provi? E così mi trovai iscritto alla Federico II insieme ad altri 600 ricorrenti come me. Eravamo in sovrannumero, così si diceva, e sia gli altri studenti sia i professori facevano pressioni psicologiche. “Avete pagato per entrare!” ci accusavano. È vero: ho pagato 15 euro per il ricorso. Avevamo paura di ritorsioni agli esami, ma non ci sono state e tanti di noi si sono laureati prima di chi aveva ottenuto un punteggio brillante, a conferma che il test non seleziona davvero i più capaci. Io ci ho messo un po’ di più, ma ora inizio a lavorare».

Parla di discriminazioni anche Alessia Biondi (nome di fantasia: «Nell’ospedale di Roma dove lavoro c’è bullismo verso noi “ricorrenti”»). Diploma scientifico a Potenza, test di ammissione alla Sapienza. Poi il ricorso per il fattaccio del plico con il test trovato aperto all’Università di Bari. Alessia si laurea brillantemente, 110 e lode, in meno di sei anni, nel giugno 2020. Il Covid aveva messo in ginocchio il sistema sanitario. «Mi chiamano subito, in un ospedale Covid di Roma. Nel reparto eravamo in cinque, tutti neolaureati, più il primario che formalmente era responsabile. Dei cinque, tre eravamo entrati all’Università con i ricorsi: io lucana, un ragazzo dell’Aquila e una di Catania».



Ma com’è possibile che una prova di tale importanza sia stata bucata con facilità dai ricorsi degli avvocati? «Ogni anno una vicenda diversa - racconta Bonetti - nel 2013 c’era un bonus per il voto di maturità, parametrato per frenare il Sud, che fu tolto durante le prove. Scattarono i ricorsi ed entrarono in tremila. L’anno dopo si trovò uno scatolone aperto a Bari e quindi era venuta meno la segretezza. Ma solo chi presentò ricorso è entrato: dodicimila studenti. La prova del 2015 vide un improvviso blocco dello scorrimento della graduatoria. Vinsi il ricorso e così entrarono in duemila». In tutto si può stimare che oggi ci siano quindicimila medici (in attesa di specializzazione) laureati grazie alle carte bollate.