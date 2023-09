Il candidato indichi il significato del termine “frattale”. È solo una delle domande impossibili - proposta nella sessione 2018-19 - con cui si sono confrontati gli aspiranti camici bianchi durante la selezione nazionale per l’accesso alla facoltà di Medicina.

La circostanza è ricordata, a mero titolo esemplificativo, nella relazione che accompagna la proposta di legge, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione, che la Regione Campania intende far approvare dal Parlamento per l’abolizione delle limitazioni all’accesso ai corsi universitari di area sanitaria. Dunque: cosa c’entra la nozione di “frattale” (ente geometrico che gode delle proprietà della autosimilarità e della ricorsività) con l’anatomia, la patologia generale, l’assorbimento degli enzimi e la sintesi proteica? Nulla. Ecco perché da ieri - proprio su proposta della Regione Campania - il tema dell’abolizione del numero chiuso a Medicina è stato al centro di una prima discussione in seno alla Conferenza Stato-Regioni. Il testo è stato acquisito dalla commissione Sanità presieduta dall’assessore dell’Emilia Romagna Raffaele Donini: tra due-tre settimane la questione approderà al vaglio dell’assemblea dove non mancano posizioni di apertura alla proposta campana (con De Luca si sono già detti d’accordo Zaia e Bonaccini) mentre alcuni distinguo sono subito stati espressi dalla Provincia autonoma di Bolzano. Vedremo. «Ma d’altra parte - filtra al termine della riunione della Conferenza delle Regioni - se in Calabria da mesi sono stati chiamati a lavorare medici cubani qualche problema in effetti c’è».

Il governatore De Luca insiste e - in attesa delle determinazioni della Conferenza unificata - anche il Consiglio regionale ha iniziato a lavorarci su. Il provvedimento prevede l’accesso libero a Medicina (anche veterinaria) e alle professioni sanitarie a partire dall’anno accademico 2024-25. In più, entro il 31 gennaio 2024 con decreto del ministro il Mur accerterà l’eventuale fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario, prospetto che poi dovrà essere validato dal Mef; entro il 31 dicembre 2026 va invece approvato il quadro inerente il fabbisogno della formazione specialistica.

Proprio ieri, tra l’altro, il Mur ha fatto slittare di un mese il decreto relativo all’accreditamento per le scuole di specializzazione mentre ha chiesto chiarimenti urgenti al Cisia (il consorzio che si occupa della gestione dei test) in relazione a un esposto presentato alla Procura di Roma per presunte irregolarità nella gestione della selezione che quest’anno, per la prima volta, avviene in modalità Tolc. Sul tema il Tar Lazio ha accolto il ricorso di alcuni candidati mentre si sospetta un mercato dei test facilitato dal fatto che mentre prima la prova era unica e nazionale, oggi l’accesso è possibile in due sessioni, una ad aprile e un’altra a luglio. Sistema che, quindi, avrebbe permesso - secondo l’esposto - di creare un’enorme banca dati con la ripetizione di alcune domande e con la possibilità di acquistare interi pacchetti di risposte esatte.





Tema alquanto ricorrente quello del numero chiuso a Medicina che tra l’altro il centrodestra non ha mai fatto mistero di voler portare nell’agenda di governo. L’abolizione, o quanto meno, la revisione del sistema dei test, è nel programma della Lega e rilanciata più volte anche dal ministro Valditara, titolare della Pubblica istruzione. Del resto, la sua collega del Mur, Anna Maria Bernini, di Forza Italia, appena un mese fa si interrogava sull’opportunità di modificare il criterio di accesso basato sul numero programmato e sui test: «Il numero chiuso va superato, devo dirlo molto chiaramente», aveva evidenziato Bernini raccogliendo un sostanziale via libera anche da parte di Fdi. E se il presidente della Campania Vincenzo De Luca non ha esitato a calcare la mano («Siamo a livello di camorra, girano centinaia di milioni in operazioni di puro affarismo - ha detto - ogni anno ci sono 80mila partecipanti per 15mia posti in Italia, corsi che costano decine di migliaia di euro e che vedono migliaia di ragazzi andare in cura psichiatrica per non aver superato i quiz, falsi, per entrare in Medicina») a difendere strenuamente il criterio dello sbarramento è la Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo).

Il presidente Filippo Anelli avverte: no al superamento del numero programmato, ma sì all’ampliamento dei posti a Medicina. Purché ciò avvenga a due condizioni: che siano pianificati, di conseguenza, i posti nelle scuole di specializzazione e gli sbocchi lavorativi all’interno del Ssn. Il rischio è che si possa creare un altro “imbuto formativo”, con una pletora medica senza occupazione visto che le nuove leve che cominciano oggi gli studi soltanto tra 9-11 anni saranno completamente formate e pronte a entrare a pieno titolo nel nostro Servizio sanitario nazionale.