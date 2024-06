L’Italia è l’unico dei grandi Paesi mediterranei dell’Euro area che negli ultimi dieci anni sia riuscito a portare in positivo la sua posizione finanziaria netta sull’estero, per un ammontare pari al 7,4% del nostro Pil.

Ciò ci rende oggi più simili alla Germania e ai Paesi “frugali” perché siamo diventati una economia che non vive più, come in passato, al di sopra delle proprie possibilità, avendo finalmente più crediti che debiti verso l’estero. Al contrario, a fine 2023 la Grecia era ancora debitrice netta per il 140% del Pil, il Portogallo per il 75%, la Spagna per il 53% e la Francia, che sta andando di male in peggio, per il 29%.

Adesso, dopo la relazione del Governatore della Banca d’Italia del 31 maggio scorso hanno tutti scoperto l’importanza della posizione finanziaria netta di una nazione, cioè lo stock netto di debiti/crediti di un Paese verso l’estero. Fabio Panetta ha dedicato a questo indicatore statistico non soltanto un passaggio della sua relazione ma anche un approfondito commento a braccio, sottolineando il ruolo chiave dell’Italia come contributore netto del mondo, come ha ben evidenziato in un riquadro ad hoc “Il Sole 24 Ore”.

Gli italiani hanno così potuto scoprire che l’Italia ha, sì, un elevato debito pubblico, che è essenziale ridurre, come ha affermato lo stesso Governatore, ma possiede anche crediti privati verso l’estero superiori al debito pubblico in mani estere. Sicché “il nostro Paese è oggi creditore netto nei confronti del resto del mondo per 155 miliardi di euro”.