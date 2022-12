Fanno giustamente impressione le parole pronunciate ieri dal procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, davanti ad una platea che tra gli altri annoverava un numero cospicuo di studenti. Fanno impressione perché parlando di questione minorile e questione criminale, il magistrato non ne ha fatto, come accade spesso in occasioni del genere, un problema sociale, ma ha messo il tema della devianza giovanile in relazione ad un aspetto che è praticamente scomparso dal repertorio concettuale del nostro discorso pubblico: lo Stato. Non in quanto mero garante dell’ordine pubblico e apparato repressivo. Lo Stato come forza che organizza la società e la mette in forma.

Criminalità e devianza sono in relazione, ha detto Melillo, all’ischeletrimento di tutte le funzioni pubbliche della Repubblica. Dopo decenni di disquisizioni sullo snellimento degli apparati pubblici, sulle funzioni meramente sussidiarie che dovrebbe svolgere l’amministrazione centrale, sul federalismo, oggi scopriamo che la ritirata dello Stato della società non ne libera le presunte energie creative ma semmai le schiaccia sotto il peso delle disuguaglianze, del conflitto degli interessi, sguarnendo ampi settori della società stessa di ogni difesa morale dinanzi alle forze che plasmano la nostra epoca.

Prendiamo proprio la questione giovanile. In che modo la nostra società tratta il problema della giovinezza? L’unica risposta che ossessivamente diamo ai giovani riguardo alle questioni poste dalla loro condizione è il lavoro. Anche la scuola, anzi come usa dire oggi la formazione, assume valore esclusivamente in relazione al problema dell’impiegabilità dei giovani. Come se la vita non fosse altro che la risposta alla domanda: come sbarcare il lunario? A questa sovrarappresentazione del problema del lavoro, corrisponde il totale dileguarsi della sfera pubblica.

In quali occasioni, oltre la scuola, la giovinezza entra in contatto con il complesso di temi e di valori che hanno a che fare con la dimensione collettiva del vivere associato? Prendete ad esempio il servizio militare. Certo era un istituto vecchio, inefficiente, esclusivamente maschile. Eppure, la sua abolizione ormai quasi trent’anni fa ha generato un vuoto che nessuno ha ritenuto di dover colmare. La leva obbligatoria era un rottame, d’accordo. Ma quali altre occasioni i ragazzi hanno oggi di concepire il servizio per il proprio Paese? Non mi riferisco ad attività che attengono alla sfera privata o a quella dimensione pubblica organizzata privatisticamente, come è il caso del volontariato. Che fra l’altro si produce su temi di natura particolare e in ambiti territorialmente circoscritti, incapaci perciò di fornire una visione d’insieme. Penso invece alla necessità di istituire finalmente un servizio civile nazionale obbligatorio, una leva vera e propria, per i giovani di entrambi i sessi che metta i ventenni di fronte ad un’esperienza precisa: fai qualcosa che non riguarda te direttamente, non soddisfa le tue inclinazioni particolari, fosse anche il bisogno di sentirsi buono o una persona migliore. Una sorta di cresima laica che sancisce l’idea che la vita individuale è al servizio di qualcosa di più grande dei propri interessi egoistici.

Dentro questa cornice, i giovani entrerebbero in contatto con i temi urgenti che ci riguardano come Paese e imparerebbero a sentirne la responsabilità. Un investimento del genere da parte delle nostre istituzioni, avrebbe inoltre il potere di spostare i pesi ideologici che attualmente sono tutti dal lato degli orientamenti privatistico carrieristici delle famiglie in direzione del versante opposto, del nesso tra vita individuale ed esperienza politica del vivere associato. Restituendo così valore, pienezza e intensità al rapporto tra i cittadini e quelle funzioni pubbliche, oggi ridotte all’osso, e che invece verrebbero reinvestite di senso.

La scuola stessa acquisterebbe in questa rinnovata esperienza della vita pubblica un significato differente da quello che ha oggi. Non più un mero servizio educativo per i giovani, ma, anche in questo caso, una leva di massa. Il modo fondamentale per mezzo del quale i giovani escono progressivamente dalla sfera delle relazioni familiari ed entrano a far parte della società più vasta.

Invece, qual è l’esperienza dei giovani? Il trattamento pressoché esclusivo che le nostre società riservano alla giovinezza in termini economicistici addita a questa fondamentale età della vita un’unica meta: arricchitevi (e andatevene dall’Italia). La formazione è al servizio di questo obiettivo. Andare a scuola in questo contesto ideologico significa acquisire un vantaggio competitivo per le posizioni più remunerative. C’è chi è in grado di farlo, chi ha i mezzi per farlo, chi si illude e chi si accontenta. Ma poi ci sono gli altri, i giovani senza disciplina della mente e senza un minimo di remore morali, senza amor proprio. Obbediscono esclusivamente ai propri istinti egoistici. Nessun contenuto culturale articola e organizza le loro spinte interiori. Riflettono gli orientamenti dominanti ma affidano l’incoercibile diritto della vita ad affermarsi a quello che trovano intorno a loro. E siccome non dispongono di niente, non hanno altra strada che la violenza.