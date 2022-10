I giochi aperti e quell'incognita sul dialogo

“Supponente, prepotente, arrogante e offensiva”. Se c’era un fragile ponte di giunco ancora in costruzione tra Berlusconi e Meloni , le quattro definizioni della presidente di FdI fotografate da “Repubblica” sugli appunti del Cavaliere lo hanno fatto saltare con una carica di tritolo degna del ponte della Crimea. Le trattative sono interrotte e prevedibilmente lo resteranno, salvo sorprese, per l’intero fine settimana.



Riavvolgiamo il nastro. Un amico che aveva incontrato La Russa durante le votazioni di giovedì al Senato aveva detto alla Meloni: «Ignazio è a terra». E lei: «Aspetta a vedere». Meno di un’ora dopo s’è visto. Mentre i senatori di Forza Italia erano convinti di averle dato una lezione, lei aveva messo da parte provviste sufficienti per neutralizzarla. Ieri con Lorenzo Fontana non sono stati necessari aiuti esterni e quindi Giorgia Meloni ha messo al sicuro al primo colpo le due presidenze d’assemblea.

Il rapporto Meloni-Salvini sembra essersi molto consolidato. Ieri la presidente di FdI ha messo a segno un colpo strategico con Salvini che ha indicato Giorgetti come ministro dell’Economia. Dopo un incontro a tre dell’altro ieri, quello che era un candidato della Meloni a dispetto di Salvini è diventato il candidato di Salvini, gradito anche al Quirinale. Giovedì sera Giorgia Meloni aveva rimesso tutto in discussione, ma alcuni punti fermi dovrebbero restare: con Antonio Tajani agli Esteri e il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, gradito a Salvini, all’Interno. Gli altri ministeri sono nelle mani della Meloni, che certamente terrà la Difesa per Guido Crosetto o Adolfo Urso, a meno che Crosetto non vada a uno Sviluppo economico rinforzato, al quale sta pensando anche Salvini lasciando libere le Infrastrutture. Quasi tutto è ancora in gioco e la grande incognita è come e quando torneranno a parlarsi Meloni e Berlusconi per assicurare tra una settimana la partenza del governo in condizioni di ragionevole stabilità.