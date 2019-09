Metrò, a Napoli è scontro sui finanziamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 26 Settembre 2019, 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fondi per la costruzione della Metropolitana non ci sono, non sono stati versati e i cantieri rischiano il blocco. Quei fondi devono arrivare dal Ministero delle Infrastrutture che promette una soluzione rapida dell’impasse. L’allarme era stato lanciato tre giorni fa dalle colonne del nostro giornale dal presidente di Metropolitana di Napoli Spa, Ennio Cascetta, in una accorata intervista: «Abbiamo 200 milioni di crediti, dal 2017 non ci sono finanziamenti e le banche stanno stringendo i cordoni. Se non arrivano soldi in...