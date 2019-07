Guasti al Metrò, i sindacati: ​«Impianti vecchi e al collasso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 3 Luglio 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da un lato i dubbi di Palazzo San Giacomo sui problemi alla metropolitana delle ultime settimane con l’annuncio di un esposto in Procura, dall’altro la rabbia dei sindacati che, tutti uniti, respingono al mittente i dubbi e le velate accuse: «La metro è al collasso, governata da tecnologie antiche e soggette a frequenti blocchi, le colpe dei disservizi non sono dei dipendenti ma della stessa azienda, anzi dell’Amministrazione cittadina». In mezzo allo scontro i passeggeri che sono costretti a sperare che vada tutto bene per poter utilizzare la metropolitana che è determinante per gli spostamenti in città.