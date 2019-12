La metro in tilt è il simbolo della città che vende fumo

Il rilancio e la vergogna, le due facce di Napoli. Titolava così, ieri, in prima pagina, Il Mattino sotto due foto che restituivano con precisione la condizione bipolare di questa città. Da un lato, l’inaugurazione di Piazza Garibaldi, rimessa a nuovo; dall’altro, via Carducci invasa dall’immondizia. Dentro questa scissione si svolge la vita quotidiana dei napoletani. Lo ha scritto Piero Sorrentino mercoledì scorso. La realtà urbana di Napoli, osserva Sorrentino, è costituita in modo tale da rappresentare un’imboscata continua al normale svolgimento della vita dei suoi abitanti. A partire da questa osservazione è possibile verificare i termini di una condizione comune ormai a molte città italiane e che Napoli interpreta in forme tanto radicali quanto velleitarie. La riduzione della città a sfondo generico del consumo del tempo libero e la retrocessione del meccanismo della vita quotidiana a fenomeno secondario del funzionamento urbano. Come tale meritevole di scarsissima attenzione di tipo amministrativo.



Se un tempo le città sono state, essenzialmente, questo meccanismo, la spinta a trasformarle nel brand di sé stesse finisce fatalmente per degradare la condizione di chi le abita al rango di prodotto tipico. Una specie di referente con il compito di attestare l’autenticità dell’ esperienza del visitatore sfaccendato. I selfie da Venezia sommersa dall’acqua alta sono, da questo punto di vista, estremamente eloquenti. Questo accade perché le città storiche italiane non producendo più niente finiscono per essere costrette a vendere l’ideale di sé stesse. Non c’è nulla di lusinghiero, si badi bene, in questo ideale, se non appunto l’esito della separazione della sfera fantastico-immaginativa dalle condizioni effettive di esistenza di tutti i giorni.



L’ornamento prende il sopravvento a scapito della funzione. Di qui il proliferare di quella vasta chincaglieria urbana che sono la miriade di negozi e negozietti dove di fatto si vende nelle forme più diverse un’unica merce: lo stereotipo del luogo. A Napoli gli effetti di questa spinta sono ulteriormente accentuati dalla circostanza che vede la linea di separazione tra la decorazione e la funzione ricalcare alla perfezione il confine che divide ciò che spetta all’amministrazione e quello che invece è il risultato di progetti finanziati da fuori. E così, c’è la metropolitana più bella del mondo, ma non ci sono i treni. Quelli che circolano sono vecchi di trent’anni, si rompono in continuazione, e quando passano lo fanno con una frequenza che nessuna città moderna sarebbe in grado di sopportare.

Mentre a Milano, all’ora di punta, la metropolitana transita in media ogni minuto e mezzo, a Napoli nella stessa fascia è un miracolo se non si debba aspettare più di dieci minuti. Con tutto quello che ne consegue in termini di flussi e calcolabilità del tempo.



La nuova Piazza Garibaldi è sicuramente molto bella, ma la viabilità non è un fattore rilevante della sua progettazione, e intanto le strade del centro tornano a riempirsi di immondizia per l’incapacità di organizzare e gestire un servizio efficiente di raccolta dei rifiuti. A Capodimonte c’è un museo di straordinario valore artistico e storico culturale, in un parco monumentale di rara bellezza, ma arrivarvi è un’impresa. E così, una delle più importanti istituzioni culturali della città vive separata dal corpo urbano perché nessuno ha pensato di garantire un servizio efficiente di collegamenti. O di risolverne l’annosa carenza. Per non parlare della cosiddetta movida che mentre realizza, una volta di più, l’ideale di una vita come divertimento impone a chi ha la sventura di abitare nei paraggi condizioni semplicemente assurde di esistenza. Una buona dimostrazione, mi pare, di come dentro la scissione tra fantasia e realtà, tra bisogno di evasione e meschinità della vita quotidiana, l’esistenza stessa diventi di fatto impossibile. Se questo accade dipende ancora una volta dalla riduzione del principio del governo comunale a livelli risibili. Non ci sono vigili, non ci sono divieti. C’è, invece, una incredibile assenza di controlli. Si genera così un vero e proprio circolo vizioso. L’assenza di amministrazione produce la vita meschina dalla quale si sente il bisogno di evadere, mentre proprio i modi in cui questa evasione si produce finiscono per aggravare la vita di tutti i giorni. Napoli si trova insomma nella condizione di chi vedendosi sfuggire di fatto ogni possibilità di esercitare un dominio efficace sulle condizioni della propria vita quotidiana si rifugia in un mondo tutto immaginario, dove non ci sono persone in carne ed ossa che hanno problemi concreti di mobilità, sicurezza ed efficienza dei servizi primari.



Ma dove appunto non resta che lo spazio per interventi di natura puramente decorativa. Se un tempo pensare la città ha voluto dire pensare le condizioni della vita quotidiana, oggi questa stessa vita è chiamata piuttosto a sopportare tutto il peso di una assurda messa in scena. E così, la città da ambito della vita associata diventa un vasto allestimento a cielo aperto del luogo comune di sé stessa dove, volgendo lo sguardo da una parte, si può ammirare una piazza di moderna concezione; girandolo dall’altra, si possono cogliere alcuni scampoli della vita di tutti i giorni. Si può gustare una pizza, mangiare una sfogliatella, bere un caffè o immergersi nel sottosuolo per ammirare una stazione dell’arte. A nessuno di questi oggetti si chiede però di funzionare, o di obbedire alle esigenze basilari di un assetto razionale dell’esistenza. Basta che facciano bella mostra di sé.



