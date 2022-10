Napoli è l’unica città italiana di dimensioni metropolitane che in questi anni non è riuscita a venire a capo di alcuni problemi fondamentali nell’organizzazione moderna della vita di tutti i giorni. Il caso più eclatante è quello dei trasporti pubblici. Chi prende la metropolitana, quanto tempo aspetta l’arrivo di un treno e perderne uno cosa comporta? Cosa significa programmare uno spostamento in città, quando si ha la possibilità di servirsi appunto di una delle linee della rete metropolitana? E cosa bisogna fare per assicurarsi di non perdere la coincidenza, che ne so, con un treno a lunga percorrenza dalla stazione centrale? Con quale anticipo bisogna muoversi? Studio, vita professionale, impegni di tutti i giorni, tutto passa dalla risposta a queste banalissime domande: organizzazione del tempo, possibilità di calcolarne efficacemente l’impiego, frustrazione personale. A Parigi, i treni della metro passano in media ogni due minuti e così grosso modo a Londra. A Milano, nelle ore di punta, quando la mattina gli studenti vanno a scuola e all’università e impiegati e professionisti vari si recano a lavoro, i tempi vengono comunicati per treni consecutivi a distanza di un minuto e mezzo l’uno dall’altro. Altrimenti, in momenti di traffico meno intenso il primo treno arriva dopo tre minuti, sei il secondo. I tempi non variano a Roma, sebbene quando l’affluenza è minore si aspetta anche dieci minuti.

Proprio ieri, dopo mesi di tira e molla, è arrivato il via libera dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alla messa in esercizio del primo dei nuovi treni della Linea 1. Ma per il momento a Napoli il tempo d’attesa alle banchine è tra i 14 e i 16 minuti, con punte di venti. Immagino che la circolazione dei treni su una linea metropolitana sia assimilabile al movimento lungo un anello. La frequenza dipende dal numero dei convogli in circolazione, dalle distanze che separano gli uni dagli altri e da un sistema efficiente di controllo del traffico. Ognuno di questi aspetti evoca alcune dimensioni fondamentali della modernità, efficienza dei bilanci, e quindi acquisto dei treni, efficienza dei sistemi di gestione della rete.

Con tutta evidenza nessuna di queste dimensioni sembra essere garantita in città. Da cosa dipende? Dalla mancanza di soldi, dalla mancanza di personale, da carenze manageriali, da inefficienza tecnica? Quali che siano le cause, ce ne sono sicuramente molte altre che mi sfuggono, il dato evidente è che vivere a Milano e vivere a Napoli espone il cittadino che la mattina compie lo stesso gesto, al Sud come al Nord, uscire di casa e andare all’Università o al lavoro, a due condizioni molto diverse. A due stati d’animo molto diversi. L’atteggiamento generale che si assume nei confronti della propria città dipende anche da queste piccole cose. Dalla fatica, dalla rassegnazione, dalla rabbia repressa, che si prova quando si resta prigionieri di un sistema che non funziona ma che pure ci obbliga e ci condiziona nei nostri comportamenti. Alla fine, cosa resta da fare se il treno non arriva, se non attendere?

Non v’è dubbio che il via libera all’arrivo dei nuovi treni sia un segnale positivo, ma resta lo scenario di fondo. Ogni santo giorno, Napoli istituisce il suo cittadino nella forma della delusione pubblica e del cinismo nei confronti delle istituzioni. E non vale dire che si tratta di atteggiamenti antichi. Si tratta più precisamente di un apprendistato incivile che si rinnova ad ogni generazione, con una pressione quasi quotidiana sulla coscienza dei napoletani. Forse basterebbe pensare a queste cose quando ci si chiede da dove viene la disaffezione politica che colpisce il Sud in proporzioni tanto maggiori che il resto d’Italia.

Ma in questa condizione psicologica di costante ritorno dell’inefficienza, il circolo non è puramente ripetitivo. Ad ogni giro, una delusione e ogni delusione è un passo in avanti in direzione della delegittimazione delle istituzioni. A ben vedere questo circolo ha portato Manfredi a Palazzo San Giacomo. Dopo un lungo decennio di progressivo degrado dell’amministrazione locale, i cittadini hanno scelto l’unico che sembrava in grado di rimettere le cose a posto. Non un politico, hanno votato un ingegnere. Che nel caso napoletano non è semplicemente un tecnico, un competente, ma nel suo stesso statuto di professionista del calcolo evoca esigenze di regolarità, precisione, razionalità e organizzazione mentale che, al di là di qualsiasi programma politico, assomigliano di più ad una disperata richiesta di aiuto.

Ora, il punto sta proprio qui. Quante volte si può deludere una comunità civica senza che il fondamento stesso del consenso e della lealtà politica venga meno? Manfredi non opera in un contesto normale, ammesso che Napoli sia mai stata un contesto normale. Ma la situazione già di per sé particolare, come quella che presenta una città con una base produttiva ridotta ai minimi termini e un’economia che definire fragile è un eufemismo, si fa se possibile ancora più drammatica di fronte agli effetti che i costi energetici finiranno per avere sui bilanci dei privati e delle aziende. In questo quadro il combinarsi dei due elementi, inefficienza della gestione delle strutture della vita quotidiana e crisi economica, finisce per generare effetti gravi. È questo, allora, il momento di uno scatto, di una prova di energia e di determinazione politica. L’alternativa è l’abdicazione totale ad un principio di autogoverno locale e di fatto la fine dell’amministrazione cittadina come entità politica autonoma.