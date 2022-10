Se il Meridione viene lasciato al suo destino

La situazione del Mezzogiorno è drammatica, sia che la leggiamo con gli occhiali della congiuntura sia che la guardiamo con quelli della prospettiva strutturale. L’inflazione galoppa in tutto il Paese, ma morde ancor di più laddove il potere d’acquisto delle famiglie è più basso, come nel Sud. Suddividiamo la capacità di spesa delle famiglie per quintili, dove nel primo vi sono le famiglie con minori possibilità e nell’ultimo quelle con le maggiori disponibilità.

Nel Sud nel primo quintile vi è ricompreso oltre il 50 per cento delle famiglie dell’area, percentuale che non trova riscontro nel resto del Paese.

Nel “carrello della spesa” del consumatore medio del Sud è prevalente l’acquisto di beni di consumo, più colpiti dal rincaro delle materie prime; al Centro-Nord è invece maggioritaria la quota in servizi, interessati da una crescita dei prezzi significativamente minore.

L’aumento dei tassi di interesse operato dalla Banca Centrale Europea, con un tasso di sconto superiore al 2%, scoraggia gli investimenti privati, e grava sull’indebitamento delle aziende che hanno dovuto fronteggiare le difficoltà prima della pandemia e poi dalla guerra.

Per le imprese meridionali siamo di fronte ad un altro momento di difficoltà. La crisi energetica, che condiziona gli orizzonti manifatturieri dell’Italia e dell’Europa, grava ancor di più sulla gracile industria meridionale. Nell’ultimo quinquennio, per 100 milioni di euro di valore aggiunto industriale realizzato al Centro-Nord mediamente si sono consumati circa 35 GWh, mentre al Sud la stessa misura si è attestata intorno ai 50 GWh, circa il 42% in più. E questo vale anche nel caso del settore dei servizi: 11,5 GWh contro 10,8.

Ad alimentare i rischi di una maggiore esposizione del tessuto produttivo del Mezzogiorno contribuisce anche il maggior peso dei costi di trasporto nei bilanci delle aziende meridionali.

La maggiore distanza delle imprese meridionali dai principali mercati di sbocco e approvvigionamento delle merci rappresenta un ulteriore fattore di debolezza strategica sotto il profilo dell’assetto logistico, già grave in tempi ordinari, ma ancora più incidente in una crisi nella quale i costi dei trasporti e della logistica sono un ulteriore elemento che gioca nella struttura della competitività, anche per la crescita significativa dei costi che questa posta del conto economico sta registrando a partire dalla pandemia.

Per la debole struttura produttiva del Mezzogiorno bolletta energetica e debolezza logistica sono ulteriori gravami rispetto ad uno strutturale indebolimento della produttività totale dei fattori nei confronti del resto di un Paese comunque già in difficoltà nei confronti dei principali concorrenti mondiali.

Si prospetta un passaggio molto stretto per il futuro del Mezzogiorno. Secondo le stime della Svimez, già nel 2022 il Mezzogiorno crescerà meno dell’economia italiana: 2,8% rispetto a 3,4% del Paese nel suo insieme. Nel 2023 la crescita del prodotto interno lordo per l’Italia rispetto all’anno in corso rallenterà ulteriormente, sino a raggiungere stentatamente l’1%.

Il Mezzogiorno vedrà invece una frenata ancora più brusca, con una crescita del PIL pari ad appena lo 0.3%, due terzi in meno rispetto al resto del Paese. Nel Sud i consumi delle famiglie cresceranno solo dello 0,2%, rispetto all’1,3% dell’Italia. L’industria nel Mezzogiorno arretrerà dell’1% nel 2023 rispetto all’anno in corso, mentre in Italia resterà sostanzialmente stabile (0.1%).

Sta tornando dunque a crescere in modo molto visibile la forbice del divario, e questo fenomeno appare ancora più rilevante se consideriamo che in questi anni ha funzionato il reddito di cittadinanza, che ha comunque, con tutte le sue storture, contribuito a tenere in linea di minimo galleggiamento una parte consistente delle famiglie meridionali.

Non si vedono all’orizzonte politiche finalizzate a rimettere in marcia l’economia meridionale. Gli investimenti del PNRR viaggiano a lentezza attuativa davvero poco confortante, mentre le zone economiche speciali sono rimaste un auspicio ormai svuotato di speranze concrete. Le tante crisi industriali che punteggiano il territorio meridionale sono rimaste tutte irrisolte, a cominciare dalla Whirpool.

Al contrario, avanza la discussione sulle autonomie differenziate, che rischia di svuotare il già gracile castello della coesione nazionale, per rafforzare ulteriormente le regioni già forti, relegando il Mezzogiorno ad un destino di subalternità a quel punto non più reversibile.

Stiamo arrivando al capolinea. Se allunghiamo lo sguardo all’orizzonte, la situazione rischia di farsi ancora più fosca. Gli scenari demografici dell’Italia al 2070, realizzati nelle settimana scorse dall’Istat, indicano che al Sud la popolazione sarà pari ad 11 milioni di abitanti, rispetto agli attuali quasi 20. Avremmo così forse risolto finalmente la questione meridionale, per assenza dei meridionali.