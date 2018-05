CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 29 Maggio 2018, 22:34

È la prima volta in 18 anni di servizio a bordo delle ambulanze che subisce un’aggressione così violenta da finire in ospedale. La vittima, un infermiere professionista di 46 anni, napoletano, non ha raccontato a moglie e figli l’accaduto ma, pur tutelando la sua privacy, vuole denunciare il raid consumatosi in via provinciale Santa Maria a Cubito, a Chiaiano. Che cosa è successo ieri mattina? «Abbiamo ricevuto la chiamata dalla centrale del 118 alle 6.57 per un incidente stradale per soccorrere la...