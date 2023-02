I morti di Crotone non sono solo morti: hanno anche torto. Hanno il torto di essersi messi per mare, di essersi fidati di scafisti privi di scrupoli, di aver percorso migliaia di chilometri per poi naufragare a pochi metri dalla riva. E morire.

Perché delle due l’una: o hanno torto loro, o abbiamo torto noi. Se dunque noi non abbiamo torto, e se non può essere solo una tragica fatalità, una sventura, una terribile disgrazia, allora il torto è loro. Della loro imprudenza, della loro ignoranza, o almeno della loro sfortuna. Peggio sono i mercanti di uomini, certo: quelli che lucrano sulla disperazione altrui, quelli che stipano le imbarcazioni sino all’inverosimile, quelli che non esitano a gettarli in mare quando la barca rischia di affondare, quelli che scappano appena giunti a riva. Ma se noi non abbiamo torto, allora sono loro ad averlo, loro che si mettono in simili mani.

Oppure è indecente anche solo pensarlo? Oppure non c’è modo di scrollarsi di dosso l’orribile responsabilità che tutte queste morti ci accollano: questo ininterrotto registro di morti, questa lunga teoria di cadaveri che il mare getta sulla spiaggia, di vittime senza nome, di corpi senza vita? Oppure è nostro il torto, ed è osceno pensare di indicare a dito qualcun altro, chiunque sia? Non possiamo farlo noi, non può farlo l’Unione europea, né uno solo dei parlamenti e dei governi che compongono l’Europa.

Subisce un torto, però, non semplicemente chi riporta un danno, ma chi non può far valere il proprio diritto dinanzi ad alcun tribunale, in alcuna sede di giudizio. Questa è, di fatto, la condizione del migrante, del rifugiato, di chi arriva sulle sponde di un Paese straniero senza alcuna reale, effettiva protezione giuridica. Di chi muore, a volte, senza neppure trovare sepoltura, se non in fondo al mare.

Ci sono i diritti umani, certo. Ma, come diceva Bobbio, un conto è proclamare un diritto, un conto è goderne effettivamente. Di quali diritti godeva chi tremava al largo del litorale calabrese, mentre il mare in tempestava rovesciava la barca? Di nessuno. Chi potrà rivalersi per una sola di quelle morti? Nessuno, per nessuno. Prima ancora di ragionare in termini di accoglienza o di respingimenti, di diritto del mare o di protezione delle frontiere, è questa situazione che bisognerebbe avere bene in testa: il mare s’ingrossa, la l’imbarcazione si spezza, uomini donne e bambini annegano. Non c’è altro: il mare si richiude sopra di loro, oppure li scaraventa a riva. E non c’è alcuna istanza a cui qualcuno possa appellarsi, per loro o in loro nome. Tutto finisce così. Così si consuma il torto più grande.

E tutto ricomincia, anche. Perché non sono le prime morti, certo, ma non saranno neppure le ultime. Sui siti ufficiali dell’Unione Europea si leggono cose come: «L’Ue e i suoi Stati membri stanno intensificando gli sforzi per definire una politica migratoria europea efficace, umanitaria e sicura. Oppure: «La presidenza del Consiglio dell’Ue organizza tavole rotonde con le pertinenti parti interessate per discutere del coordinamento della risposta dell’Ue relativamente alle questioni migratorie», e lascia sgomenti l’insufficienza, o anche solo l’impotenza di simili risposte, strumenti, misure. L’Ue stanzia fondi, conduce operazioni complesse per salvare vite in mare, prova a gestire i flussi, insediare o rimpatriare. E si barcamena, naturalmente, cercando un punto di equilibrio tra i Paesi membri, (tutti) preoccupati principalmente del rispetto delle loro frontiere. Paesi che parlano il lessico universale dei diritti, ma che di fatto non hanno ancora saputo sciogliere l’ambiguità iscritta all’origine della modernità, quando i rivoluzionari in Francia proclamarono solennemente i diritti dell’uomo e del cittadino: dell’uomo, però, o soltanto del cittadino? Perché cittadino sono io, e mi tengo ben stretta la mia cittadinanza, mentre uomo, uomo nudo e senza la protezione giuridica della cittadinanza è quello che giace in una bara, deposta nel palazzetto dello sport di Crotone, insieme a tante altre, tutte ancora anonime.

Non basta la buona volontà dell’accoglienza; non basta la litania delle regole. L’una suona ipocrita, l’altra disumana. Dove matura un torto, dove non si annoda un discorso comune, la politica deve ritrovare la sua vera dimensione, che non consiste nella mera amministrazione dell’esistente, ma nell’invenzione di nuovi percorsi, di nuove soluzioni, oltre i conflitti che dilaniano il presente. L’Ue agisca subito, ha detto giustamente (e scritto per le vie ufficiali) la presidente Meloni, e ci auguriamo che la sollecitazione venga raccolta e vada a buon fine. Non possiamo però voltarci dall’altra parte, in nessun caso. Avremmo torto. Abbiamo torto. Noi, non loro.