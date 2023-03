Il dolore non basta. Se non si traduce in scelte immediate, concrete, operative da parte di tutti - l’Italia per la sua parte, ma soprattutto l’Europa troppo spesso distratta - il cordoglio per i morti annegati rischia di diventare un esercizio retorico, una vuota coazione a ripetere. Fino alla prossima strage di migranti, fino ai prossimi morti annegati. Di fronte a tragedie come quella di Cutro, l’imperativo categorico è fare presto.

Le risposte devono essere tempestive o non saranno risposte: saranno lacrime tardive, lacrime del giorno dopo. Questo il senso del messaggio lanciato dal presidente Mattarella in occasione dell’inaugurazione del 40esimo anno accademico dell’Università della Basilicata. E FATE PRESTO è anche il titolo di una memorabile pagina de Il Mattino che uno studente di Potenza, alla presenza del Capo dello Stato, ha scelto di sbandierare per rappresentare, oggi, la stessa urgenza di impegno civile - interventi seri, concreti, immediati - che questo giornale avvertì forte all’indomani di un terremoto che aveva spazzato via in un solo minuto interi paesi, bloccando la vita in una morsa di terrore.

FATE PRESTO, tra tante parole perse e disperse nei giorni del lutto e delle polemiche, non è solo uno slogan, né una macchia d’inchiostro depositata sul fondo delle nostre coscienze. Allora (26 novembre 1980, tre giorni dopo il sisma) quel titolo a caratteri cubitali, dal quale Andy Warhol realizzò un’opera d’arte che avrebbe fatto il giro del mondo, rappresentava un urlo di rabbia, che sentimmo nostro, che facemmo nostro. Mai come in quei giorni Il Mattino toccò il sangue vivo di un territorio, facendolo suo. Il FATE PRESTO di Warhol riproduce con la forza del bianco e nero, e a grandezza naturale, la pagina del Mattino con l’articolo dedicato al ritardo dei soccorsi e al grido di dolore dei sopravvissuti al terremoto. Oggi quel titolo iconico conserva intatta la propria carica evocativa e drammatica. La conserva di fronte a una tragedia che ha commosso il Paese innescando polemiche velenose in Italia ma chiamando in causa, soprattutto, la responsabilità dell’Europa, che dovrebbe governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani e continua invece a procedere senza regole certe e in ordine sparso. I tempi che dovrebbero essere certi, e rapidi, sono invece il più delle volte tempi morti, e di fronte a un’emergenza umanitaria che riguarda tutto il Mediterraneo il nostro Paese continua a essere lasciato solo.

Dietro quel titolo di 43 anni fa, che ispirò il genio della Pop-Art, v’erano i racconti dei nostri inviati (ben 53, spediti in giro per l’Irpinia, il Sannio e la Lucania) che quasi ovunque arrivarono prima dei soccorritori, aggiornando la conta dei morti: racconti dai quali appariva evidente che la macchina dei soccorsi non funzionava, faceva acqua; si avvertiva un senso di rabbia, di impotenza. Da qui l’esigenza di “fare presto” e la scelta del titolo, deciso dal direttore dell’epoca, Roberto Ciuni. Il Mattino, in quei drammatici giorni, toccò il sangue vivo di un territorio, facendolo suo. Sangue del nostro sangue.

Ma quel “Fate presto” resta un monito senza tempo. Perché le risposte, per essere efficaci, devono essere tempestive: altrimenti, come ha rimarcato ieri il presidente Mattarella, giungono inutilmente in ritardo. Il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti: è questa la risposta vera, ma anche l’unica possibile, di fronte alle immagini strazianti dei migranti che non ce l’hanno fatta nella traversata della speranza. Ieri, come oggi, bisogna FARE PRESTO.