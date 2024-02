Troppo poco per vincere e restare in corsa per la Champions. È bastata una giocata, appena una, di un Milan assolutamente normale (adesso a +17) per chiudere la partita e condannare il Napoli a sette punti da quarto posto.

L’ottava sconfitta in campionato avviene in un turno favorevole a tutte le altre candidate a quella piazza, esclusa la Roma, sconfitta dall’Inter dopo una partita per un po’ giocata alla pari. Le due recenti vittorie al Maradona erano state conquistate dal Napoli contro Salernitana e Verona, squadre in lotta per la salvezza che erano riuscite ad andare in vantaggio. Mazzarri ha fatto l’ennesimo aggiusto tattico ma neanche l’abito del 3-5-1-1 è stato quello azzeccato, tanto è vero che è stato corretto a inizio ripresa con l’inserimento di Politano al posto di Ostigard e il 4-3-3. In questa squadra si è visto su buoni livelli - finché il fiato ha retto - Kvaratskhelia, che muovendosi a tutto campo ha cercato di disorientare la difesa rossonera e nei primi minuti vi è riuscito, offrendo dalla destra - l’altro lato - un eccellente pallone a Simeone, il cui tiro ha scheggiato il palo. Partenza incoraggiante ma spenta subito dal gol di Theo Hernandez che si è imbucato nel vuoto tra centrocampo e difesa piegando Gollini. Una giocata e una rete, quanto basta da mesi talvolta per piegare il Napoli, che in campo si era presentato anche con Zielinski, bocciato non soltanto nella lista Champions. Pochi giorni fa, spiegando perché era stato escluso, De Laurentiis aveva detto a un cronista: «Ma avete visto il suo rendimento negli ultimi mesi?». Ecco, come deve sentirsi un calciatore che da qui alla fine della stagione, quando preparerà i bagagli per accasarsi all’Inter, continuerà ad indossare questa maglia e a percepire lo stipendio da questo club?

Comunque, da parte di Zielinski non vi è stato neanche uno scatto di orgoglio. A centrocampo né Lobotka né Anguissa hanno le idee e il ritmo della scorsa stagione. Ci sono poco vigore e tanta confusione del Napoli. Nell’ennesimo ridisegno tattico contro un avversario di livello medio qual è attualmente il Milan – andato infatti in difficoltà nel finale - Mazzarri ha concesso meritato spazio a Politano che ha sfiorato il gol, così come aveva fatto pochi minuti prima Simeone, cedendo poi il posto a Raspadori che non è più quello effervescente su cui avevano puntato Mancini e Spalletti per la Nazionale: solo tiri prevedibili, il Jackpot non esce più. Nel finale qualcosa si è visto, anche se il tiro più pericoloso è stato quello di Simic verso la sua porta: colpito il palo della porta di Maignan. E nell’area del francese alla fine si è visto anche il collega Gollini per un inutile assalto.

Per risalire in classifica, scavalcando le cinque squadre che lo precedono, il Napoli proverà a sfruttare Osimhen, che ha chiuso la Coppa d’Africa perdendo la Nigeria contro la Costa d’Avorio. La situazione di classifica si è fatta molto complicata. Visti i numeri delle concorrenti in questa giornata? Il Bologna ha segnato 5 gol, la Fiorentina e l’Atalanta 4, la Lazio 3 e la Roma 2 alla corazzata Inter. Il Napoli, zero.