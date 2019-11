© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel grigiore del Meazza una sola luce, quella del gol di Lozano, lesto a colpire Donnarumma dopo il decimo palo in campionato, stavolta centrato da Insigne. Napoli incapace di vincere da sei partite, cinque in campionato e una di Champions . Situazione pesante, complessa dal punto di vista tecnico e ambientale, per responsabilità degli azzurri in entrambi i casi. In questa fase di sofferenza possono essere ritenuti incoraggianti gli ultimi 25’ contro il Milan, l’altra grande delusione dell’anno. Questo spezzone è ciò che va salvato in un pomeriggio che doveva essere di riscatto e che tale non è stato. Il Napoli ammalato non è guarito dopo la sosta e c’è da chiedersi come questa squadra - scontata nelle sue giocate, spesso sotto ritmo, mai troppo pungente - possa giocarsela mercoledì a Liverpool in una sfida cruciale per la qualificazione agli ottavi perché, in caso di sconfitta, bisognerebbe poi vincere l’ultimo match contro il Genk al San Paolo . Com’è lontano quel meraviglioso gruppo azzurro che a metà settembre mise al tappeto i campioni d’Europa accendendo un’illusione che si sarebbe subito spenta. Il Napoli vive una crisi di risultati, al di là della bufera che regna ufficialmente nello spogliatoio da inizio novembre: era da febbraio 2013 - dunque, sei anni e nove mesi - che non si registrava una serie di partite senza vittorie, tuttavia quella squadra con Mazzarri riuscì a chiudere la stagione alzando al cielo la Coppa Italia.Sul campo del Milan - in grado di vincere al Meazza solo contro Brescia e Spal, è bene ricordarlo - il Napoli è partito a rilento e con il 4-4-2, perché l’opzione 4-3-3 è stata praticata da Ancelotti nella ripresa, quando è stato schierato Mertens. Ha cominciato a pressare, e a giocare come dovrebbe una squadra carica di rabbia per la situazione di classifica e per le sanzioni annunciate dalla società per l’ammutinamento del 5 novembre, dopo la rete di Lozano. Ma ha saputo difendere il vantaggio per soli 5’, fino al pareggio di Bonaventura, che con una gran giocata e un gran tiro ha approfittato del solito (grave) spazio concesso dagli azzurri a centrocampo ed è tornato al gol dopo 13 mesi. È un altro indizio della precaria situazione - tattica e psicologica - della squadra, colpita dagli avversari al primo errore.Non vi è stata svolta reale con il passaggio al 4-3-3 ed è stato corso qualche rischio, peraltro neutralizzato grazie all’ottimo lavoro di Allan e di Koulibaly (importanti i loro pieni recuperi). Quando il Milan si è esposto al contropiede azzurro, gli attaccanti non sono stati in grado di approfittarne, in particolare Insigne, da cui era attesa una prestazione più convincente, in linea con quella offerta recentemente in Nazionale. Ma il 4-4-2 continua a penalizzarlo e dalla partita (e dal 4-3-3) è uscito presto, quando si è infortunato. Il Napoli è cresciuto nel finale, quando ha alzato il ritmo e si è lanciato con determinazione nell’area rossonera, sollecitando un paio interventi di Donnarumma. I due pareggi dopo la rivolta post-Salisburgo potrebbero non aver migliorato la situazione in classifica: dipende dai risultati odierni di Cagliari, Roma e Lazio, visto che dopo il punto del Meazza il distacco dal quarto posto è sceso da cinque a quattro lunghezze. Sarebbe servita una vittoria per attenuare le tensioni e invece cresceranno ulteriormente in vista della trasferta all’Anfield Stadium, dove non è prevista la presenza di De Laurentiis. Nella tribuna di Milano suo figlio Edoardo, il vicepresidente, ha incrociato Allegri, vecchio amico del produttore. Ma al momento qualsiasi ipotesi su un cambio in panchina è da ritenere un’illazione. Ancelotti, accolto dai vecchi tifosi del Milan con un calore che non riesce a trovare al San Paolo, è saldo in virtù della fiducia dell’amico Aurelio, che coerentemente con quanto annunciato dopo la rivolta ha invece fatto affilare le armi ai suoi legali per lo scontro con i giocatori.Sugli spalti del Meazza c’era anche Rizzoli, il designatore arbitrale reduce dall’acceso confronto con Ancelotti nel vertice romano. È probabile che il presidente federale Gravina, oltre ad occuparsi dei destini della Lega Serie A, presto debba riconvocare arbitri, allenatori e capitani. A Bergamo, dove la Juve ha nettamente battuto l’Atalanta, il secondo gol di Higuain è stato viziato dal fallo di mani di Cuadrado, non visto da Rocchi - ritenuto il migliore su piazza - e dall’intero team arbitrale, tra campo e sala Var. E precedentemente vi era stato il tocco in area con il braccio di Emre Can, rivisto al monitor e non sanzionato. Ancora tanta confusione sotto questo cielo. «Così è tutto più difficile per chi arbitra, per chi gioca e per chi assiste alla partita», ha sottolineato Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta. Ci si rivede al prossimo vertice, che ovviamente non sarà chiarificatore così come non lo è stato quello di martedì. E invece la chiarezza va pretesa, senza nascondersi dietro alla teoria dell’errore umano, perché altrimenti il Var diventa uno strumento inutile. E le perplessità si trasformano in sospetti.