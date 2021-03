Napoli, ora inizia un altro campionato

Missione riuscita. Il Napoli ha vinto in casa del Milan, proprio quello che aveva fatto impallidire il Manchester United in Europa League, e si è portato a 2 punti dalla zona Champions. E adesso comincia un altro campionato.

L’aria del Meazza ha fatto bene a Gattuso, che ha qui costruito la sua storia di campione e di uomo, e anche agli azzurri. Si è rivista una squadra vera. Magari Rino non avrebbe immaginato di fare indirettamente un favore all’Inter, che si è portata a +9 sui rossoneri ed è sempre più vicina allo scudetto. Ma questo dev’essere stato l’ultimo dei suoi pensieri. Aver battuto il Milan, tornando a vincere dopo oltre due mesi lontano dal «Maradona», dà la spinta per affrontare gli ultimi due mesi della stagione con la convinzione di raggiungere la zona Champions. Eppure, dopo la sconfitta a Verona si era alzato un forte vento contro Gattuso. A distanza di quasi due mesi, il colpo grosso a Milano fa capire che il lavoro di Rino non era da buttare. Anzi. Si doveva soltanto aspettare la crescita della squadra, sostenuta dai rientri di giocatori di valore. I primi si sono rivisti, altri (Lozano) presto usciranno dall’infermeria.

Il Napoli si è presentato nel modo giusto al primo dei due appuntamenti chiave per avvicinarsi al quarto posto. Corto e bene organizzato, concentrato, ha attaccato subito il Milan, reduce dalla fatica di giovedì sul campo dello United e chiuso davanti a Donnarumma probabilmente perché dopo essere scivolato a -9 dall’Inter e dal primo posto aveva timore di commettere errori fatali. Gattuso, tornando al Meazza per la prima volta da avversario dei rossoneri, ha spinto soprattutto sul lato sinistro sfruttando la catena formata da Insigne (brillantissimo e giustamente esaltato anche dal ct Mancini in tv) e Hysaj, nonché gli inserimenti di Zielinski, l’azzurro più vicino al gol nel primo tempo, due volte in tredici minuti: una conclusione respinta da Donnarumma, l’altra di poco a lato. Bel Napoli, tuttavia poco incisivo perché Mertens è ancora l’ombra della prima punta ammirata fino allo scorso anno e infatti Gattuso, che pure aveva dato fiducia a Dries, ha fatto riscaldare Osimhen già a metà del primo tempo.

Gli azzurri, compatti, non hanno corso rischi e hanno saputo colpire il Milan in contropiede a inizio ripresa, con l’ottava rete di Politano, che sta sostituendo molto bene Lozano. L’ex Inter non ha calciato con forza ma ha saputo scegliere l’angolo giusto per superare Donnarumma, subito dopo decisivo su tiro da fuori di Fabian. Il vantaggio - meritato - ha dato sicurezza al Napoli che ha difeso con tenacia il preziosissimo vantaggio. Il gigantesco Koulibaly ha diretto il reparto come nei tempi migliori, al suo fianco Maksimovic, preziosa l’umiltà di Politano e Insigne chiamati spesso a rientrare. Osimhen, in campo a mezz’ora dalla fine, ha cercato di sfruttare la sua velocità per spiazzare i difensori rossoneri però ha giocato poche palle e, in quelle occasioni, è stato oggetto di duri interventi, non sanzionati con durezza da Pasqua, che nel finale - dopo essere stato convocato al Var da Mazzoleni - non ha assegnato il rigore per il tocco di Bakayoko, appena entrato, su Theo.

Un tocco lieve non sanzionato però sono stati secondi terribili per Gattuso e i suoi uomini: il Milan è la squadra che ha ricevuto più penalty in questo campionato, ben 16. È stato un finale palpitante, con i rossoneri in dieci - rosso a Rebic - all’assalto e gli azzurri a difendere il fortino con organizzazione e cuore.

Dopo la seconda settimana di lavoro senza coppe, il Napoli affronterà domenica la Roma all’Olimpico. Su questa partita il club e il tecnico giallorossi hanno sollevato un polverone, contestando il rinvio di Juve-Napoli al 7 aprile. La Lega Serie A ha risposto puntualmente: è nei poteri del presidente adottare questa decisione. E il caso dovrebbe essersi chiuso qui. La Roma, forse anche euforica per la vittoria sugli ucraini dello Shakhtar in Europa League, è pesantemente caduta a Parma e si è fatta agganciare dagli azzurri. Sarà una sfida tutta da vivere quella all’Olimpico, sperando che i fuochi della polemica si spengano. E poi ci sarà la Juve.

