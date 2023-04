Tutto ancora aperto. Tra cinque giorni al Maradona può e deve essere un’altra storia contro il Milan. Il Napoli è riuscito a limitare i danni nella situazione di emergenza in cui era ed è in grado di centrare la semifinale. Ci creda.

Ci sarà un doppio handicap, certo: le assenze di Anguissa e Kim, due protagonisti della stagione in cui lo squadrone azzurro ha scritto la storia, arrivando al terzo scudetto e (per ora) ai quarti di Champions League. In dubbio il recupero di Osimhen, spettatore davanti alla tv del primo round europeo contro i rossoneri. L’auspicio è che a Napoli possa esservi un arbitro di statura superiore al romeno Kovacs, che ha risparmiato ai giocatori di Pioli alcuni cartellini nel primo tempo: non ha mostrato il cartellino giallo a Leao dopo che ha distrutto a calci la bandierina e a Krunic dopo un fallaccio su Zielinski. Ed il primo ammonito della partita è stato proprio il polacco. Nella ripresa Kovacs - osservato in tribuna dal designatore Uefa, il torinese Rosetti - ha usato massimo rigore con i giocatori del Napoli, punendo le loro entrate ma non quelle degli avversari. Ecco, questo non va, soprattutto in vista della partita di martedì al Maradona.

Come aveva auspicato Spalletti, non vi è stato alcun timore nell’approccio con i rossoneri perché la squadra ha una mentalità solida. E la prima palla gol se l’è costruita dopo soli 50 secondi, quella calciata da Kvara e respinta sulla linea da Calabria, e poi vi è stata la parata di Maignan su Zielinski. Il Napoli ha mascherato la sua oggettiva carenza in attacco, causata dalle assenze di Osimhen e Simeone e dalla precaria condizione di Raspadori, entrato nel finale.

La squadra è andata oltre questo limite giocando con ritrovata aggressività, evidenziata dalla costante presenza di Rui e Di Lorenzo nella metà campo avversaria. Attaccando alto anche se privo di un reale riferimento offensivo, il Napoli ha subito due ripartenze. Nella prima Leao ha sfiorato il palo e nella seconda - straordinario Brahim Diaz palla al piede da un’area all’altra - ha incassato il gol di Bennacer, con un colpo deciso sul primo palo di Meret. Velocità e capacità di ribaltare il fronte erano già state due chiavi della vittoria rossonera in campionato e il contropiede, accompagnato da un saggio di qualità tecnica, ha spostato l’inerzia in favore del Milan in un primo tempo equilibrato, con pari percentuale di possesso palla.

Nella condizione di organico in cui si trovava, per Spalletti non è stato facile individuare l’elemento da inserire in questo contesto per afferrare il pareggio. Il colpo di testa di Elmas è stato respinto dalla mano di Maignan e dalla traversa. Inefficace Raspadori e il Milan ha potuto sorridere per il rosso ricevuto da Anguissa, due cartellini in quattro minuti (il primo eccessivo). È stato questo il momento peggiore della partita perché vi è stata anche una severa ammonizione di Kim, diffidato e dunque costretto a sedersi in tribuna al Maradona nella partita di ritorno, come il compagno centrocampista.

L’orgoglio ha scatenato nel finale il Napoli, che ha sfiorato il pareggio con il colpo di testa del coraggioso capitan Di Lorenzo respinto sempre dall’ottimo Maignan. Mai mollare. E per darsi la spinta verso la semifinale la squadra dovrà anzitutto confidare nel recupero di Osimhen, che nelle ultime due settimane non ha fatto un solo allenamento con i compagni: la strada verso il suo ritorno in campo appare in salita. Al Maradona sarà una battaglia e il Napoli vorrà lottare fino alla fine per regalarsi un’altra notte magica. Con un arbitro che non fischi a senso (quasi) unico.