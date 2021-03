Al Meazza il match della verità: il Napoli si gioca la Champions

Scivolato a 5 punti dal quarto posto dopo la vittoria dell’Atalanta nell’anticipo, il Napoli ha un solo risultato al Meazza. Contro il Milan, che accuserà la fatica per la partita giocata giovedì in Europa League ma avrà anche la carica per l’ottima prestazione sul campo dello United, deve vincere se vuole restare in corsa per la Champions League.

Questo è il primo di due scontri diretti, l’altro tra una settimana all’Olimpico contro la Roma, perché la Lega Serie A ha accolto la richiesta dei club di spostare Juve-Napoli al 7 aprile, sei mesi dopo la data prevista dal calendario: buona notizia per Pirlo come per Gattuso perché recupereranno forze e uomini. Ma su questa decisione si è aperta la polemica della Roma, che ha scritto in Lega per conoscere le ragioni del rinvio di Juve-Napoli, in più chiedendo lo stesso trattamento e dunque lo slittamento della gara contro gli azzurri di domenica 21. All’accusa di aver favorito il Napoli è arrivata una secca replica della Lega: «Sulle date è stato rispettato lo statuto». E allora perché la Roma ha sollevato una questione più mediatica - forti erano state le proteste dei tifosi giallorossi sui social - che regolamentare? Un po’ di tranquillità e di compattezza non farebbe male al calcio italiano.



Al Meazza c’è una prova del fuoco per Rino, che rimette piede in quella che è la sua vera casa. Una vita da rossonero ma stasera i sentimenti non contano. Per il Napoli le vittorie su Benevento e Bologna sono stati passettini in avanti e sul campo del Sassuolo è stato conquistato un punto esterno dopo sei sconfitte consecutive tra campionato e coppe lontano dal “Maradona”. È ben poco per aspirare a uno dei primi quattro posti. Il Napoli ha dato anche nell’ultima gara col Bologna la sensazione di essere fragile e perforabile.

Nei giorni scorsi è diventato virale il video in cui Insigne dice a Rui dopo la seconda rete ai rossoblù: «Per piacere, Mario, nun ce facimme fa’ gol». Ecco, se il Napoli non avrà compattezza e ritmo alto, se non saprà difendersi con ordine e attaccare con vigore, se soprattutto non si presenterà in campo con la testa giusta, non riuscirà a superare il primo dei due confronti diretti che possono rilanciarlo o allontanarlo dalle posizioni di vertice. Il Milan ha accusato qualche battuta a vuoto però resta in corsa per lo scudetto grazie a una squadra costruita e diretta bene, in grado di non essere Ibra-dipendente: i punti raccolti nelle partite con Zlatan (21) e senza (19) sono stati gli stessi, media di 2 a gara. È emersa, anche all’Old Trafford giovedì scorso, la prepotente figura di Kessie, il centrocampista che è il secondo realizzatore del team di Pioli, orgoglioso del carattere e della qualità dei suoi uomini e rispettoso del valore del Napoli: «Gioca un gran calcio, ma ne ha passate tante».

Da ricordare che i rossoneri hanno avuto la capacità di vedersi assegnati 16 rigori, dei quali 12 realizzati: il doppio rispetto a chi li segue in questa classifica mentre varie direzioni arbitrali delle gare degli azzurri sono state ampiamente insufficienti.



Gattuso si troverà ancora in una situazione di emergenza per l’allestimento della difesa: Rrahmani, appena è stato utilizzato con un po’ di continuità, ha subito un infortunio muscolare e Manolas ancora non è pronto, dunque al fianco di Koulibaly ci sarà Maksimovic. Nuovamente fuori uso Ghoulam, un bel colpo di sfortuna perché il terzino sembrava avere recuperato lo slancio e la forza dei giorni migliori. Per i difensori c’è un ulteriore problema: Rui, Di Lorenzo e KK sono diffidati e con un altro giallo salterebbero la trasferta di Roma. Lozano è vicino al recupero, però in attacco stasera toccherà ancora a Politano, Mertens (staffetta con Osimhen nella ripresa) e Insigne, che è nella migliore fase della sua carriera e può essere decisivo per riportare il Napoli tra le prime quattro. Al Meazza, tre mesi fa, Lorenzo chiuse prima la partita contro l’Inter perché espulso dall’arbitro Massa per una protesta accompagnata da insulto. Fu, quella serata, lo spartiacque tra ciò che poteva essere la stagione del Napoli e ciò che è diventata perché gli azzurri dominarono, anche in dieci, contro l’attuale capolista ma persero. E dopo andarono in crisi.

Brutti segnali vi erano stati già in occasione della gara d’andata contro il Milan. Gattuso si infuriò negli spogliatoi, chiese ai suoi uomini compattezza e “veleno”, provò ad alzare il livello della tensione. In questa settimana non dovrebbe aver dovuto faticare per caricare gli azzurri, a far capire con quanto carattere e quanta concentrazione si deve giocare al Meazza e all’Olimpico perché le partite con Milan e Roma sono autentici spareggi. E dopo non ci sarebbe più tempo.

