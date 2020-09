Milano pigliatutto ​indebolisce il Paese

A distanza di cinque anni, molti economisti restano scettici sul reale impatto dell’Expo 2015 di Milano sul Pil nazionale. Sul ricasco, cioè, per la ricchezza del Paese e non della sola città organizzatrice o della Lombardia, di un evento peraltro allestito in modo impeccabile e in perfetta sinergia tra gli enti locali.



Cifre alla mano, a cominciare ovviamente dal numero dei biglietti venduti, non è del tutto chiaro se gli innegabili vantaggi economici ottenuti da Milano e, appunto, dalla Lombardia si siano materializzati con l’aumento, ipotizzato alla vigilia da Sda-Bocconi, di uno 0,2-0,4% del Prodotto interno lordo italiano. Di sicuro i benefici previsti fino al 2020 in termini di flussi turistici internazionali e di crescita dell’occupazione non sono stati così certi come si prevedeva, dando ragione a quanti avevano visto nell’Esposizione milanese una vetrina limitata alla sola regione ospitante e non una corale opportunità di crescita del Paese.



Questi dubbi tornano ora che il governo sembra orientato a candidare la solita Milano quale terza sede europea, dopo Parigi e Monaco di Baviera, del Tribunale Unificato dei Brevetti, semmai l’Unione europea deciderà di realizzarla. La proposta verrebbe considerata come una sorta di risarcimento per la mancata assegnazione della nuova sede europea dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco che sembrava in un primo momento spettare, indovinate a chi, a Milano.



Si tratta della stessa città, cioè, che ha portato a casa l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026 insieme a Cortina d’Ampezzo, pur non avendo un territorio orograficamente congeniale e che negli anni ha diretto a suo favore il vecchio asse con Torino anche in campo culturale.



Naturalmente qui non è in discussione l’efficiente capacità milanese di far fronte con il massimo della qualità possibile a simili eventi, peraltro suffragata da un livello complessivo dei servizi assolutamente superiore alla media. Il punto è che anche il Tub rischia di trasformarsi in una occasione di crescita circoscritta al solo territorio di Milano o Lombardo che non a caso è di gran lunga in testa alla classifica delle città e delle regioni italiane per numero di brevetti presentati. È come, cioè, se la scelta fosse obbligata, come se l’Italia delle invenzioni e della ricerca anche innovativa ad esse collegata finisse all’ombra del Castello sforzesco, escludendo tutto il resto. Pensare che questo ragionamento punti ad affermare una sorta di dovere del governo a considerare Napoli è profondamente sbagliato anche se a nessuno, tantomeno ai milanesi, può sfuggire che nella città del golfo e in Campania nascono più start up innovative del Sud e che colossi della digital trasformation come Apple e Cisco hanno scelto Napoli per sviluppare le loro Academy, riconoscendo dunque all’antica capitale del Mezzogiorno un valore aggiunto chiaramente competitivo su scala europea.



Quello che si vuole rimarcare è la visione unidirezionale dei governi quando si tratta di proiettare l’Italia sulla ribalta internazionale. Perché sempre Milano e non, ad esempio, Firenze o Bologna, o Genova o Bari per il Tribunale dei brevetti? Perché, cioè, non allargare le opportunità annunciate anche per quest’ultima assegnazione (si parla di una ricaduta in termini economici di almeno trecento milioni) ad altre aree del Paese dimostrando che l’Italia può essere attrattiva anche al di fuori della sua storica capitale economica, ancorché alle prese anch’essa con una dura crisi?



Vengono alla memoria le osservazioni al modello-Milano esplicitate dal ministro per il Sud Provenzano e subito interpretate dalla maggior parte dell’opinione pubblica nazionale come un attacco alla «sovranità» meneghina in nome di un rivendicazionismo meridionale lontanissimo dalle sue intenzioni. Il ministro ha chiarito più volte in seguito che quel ragionamento mirava proprio a evidenziare un dato di fatto innegabile, ovvero l’incapacità del modello-Milano di diffondere in tutto il Paese gli indubbi benefici ottenuti e conquistati dalla sua tradizione industriale, commerciale e infrastrutturale.



Forse oggi, alla luce anche del dramma vissuto dalla Lombardia con il Covid-19, quelle parole acquistano un significato molto chiaro e preciso. Se l’Italia deve ripartire senza spaccarsi su dove e quante risorse possono andare al Nord, al Centro o al Mezzogiorno, sarebbe il caso di esporre la bandiera dell’efficienza e della sfida ad essa connessa anche sui pennoni di altre città, dimostrando che non c’è un’Italia che deve trainare un’altra ma che tutto il Paese deve muoversi alla stessa velocità e nella stessa direzione. Dalla neve ai brevetti.

