Linate e Napoli, i due modi ​di affrontare il caos

Se la città è un sistema, ebbene Napoli è un sistema sociale e amministrativo imploso. Non c’è evento, più o meno prevedibile, che quando accade non generi una precipitazione centrifuga di tutti gli attori in gioco. Una corsa, disordinata e caotica, a chiamarsi fuori, a mettersi in salvo dalle responsabilità, a scaricare la colpa su qualcun altro. Accade così che il ministero delle Infrastrutture verifichi problemi significativi sullo stato di conservazione delle strutture portanti del viadotto della Tangenziale a Capodichino; che venga, dunque, immediatamente disposta una riduzione delle corsie in entrambi i sensi di marcia senza, tuttavia, che la società concessionaria ritenga di dover prontamente avvisare sindaco e prefetto (lo farà dopo il week end, a sessanta ore di distanza dal ricevuto allarme, come documentato da questo giornale). Comincia così una settimana di delirio.



Il Comune non predispone un piano traffico per alleviare le prevedibili conseguenze dell’aumentata pressione automobilistica su una rete viaria urbana già di per sé abbondantemente compromessa. La colpa è della Tangenziale, dicono, che non ha presentato una relazione agli amministratori cittadini. L’ottuagenario presidente della Tangenziale, Paolo Cirino Pomicino, suggerisce la riapertura del lungomare “liberato”, De Magistris gli intima di non fare politica. La Commissione infrastrutture del Comune di Napoli, intanto, dichiara di voler sapere la verità sulle condizioni del ponte di Capodichino.



Le associazioni dei consumatori a loro volta minacciano di ricorrere in procura contro la Tangenziale per i disagi causati ai cittadini. A questo punto, il Ministero ingiunge alla concessionaria di non riscuotere il pedaggio da ieri e fino al cinque di novembre, poi si vedrà. La Tangenziale fa sapere che se il ministro vuole “regalare” ulteriori passaggi agli automobilisti dovrà metterci di suo e ad ogni buon conto annuncia, a stretto giro, la messa in cassa integrazione, da lunedì e per tredici settimane, di 184 lavoratori su 324. Uno strumento di pressione niente male, e dal vago sapore ritorsivo. I lavori, poi, si annunciano lunghi, ma quanto è difficile dirlo. Nessuno lo sa, nessuno si vuole assumere la responsabilità di dare una informazione chiara alla città. È l’instaurazione del dominio del forse.



I numeri ballano, sessantasette giorni, novanta? Chissà, forse. Fra una settimana, intanto, è la festa dei morti e il cimitero di Napoli, a cui si accede proprio dalla rampa di Capodichino, diventerà di qui a breve la meta rituale di pellegrinaggio di migliaia di cittadini. Ci sono tutte le premesse per un piccolo inferno urbano a cielo aperto. Questa catastrofe del principio stesso di coesione amministrativa e di governo unitario del sistema cittadino appare ancora più crudele se si tiene conto di un’altra circostanza. Ieri, alle sei del pomeriggio, è atterrato a Linate il primo aereo dalla chiusura dello scalo lo scorso 27 luglio. Esattamente come previsto. Il cantiere, aperto quest’estate, ha infatti consegnato i lavori nei tempi prestabiliti e ampiamente annunciati, il 26 ottobre. Da gennaio al comando della società che gestisce i due aeroporti di Milano, Linate appunto e Malpensa, 34 milioni di viaggiatori in transito nel solo 2018, è Armando Brunini. Brunini è un napoletano di grande esperienza e di vasta proiezione internazionale. In questi anni, tra l’altro, ha guidato brillantemente Capodichino ed è stato scelto come amministratore delegato degli scali lombardi dall’azionista privato, F2i, una società che gestisce una vasto fondo infrastrutturale. La sua nomina non è stata priva di tensioni. Il Comune di Milano, che è l’azionista principale della Sea, aveva in origine un altro candidato. Ad ogni modo nessuno ha mai provato a delegittimare il nuovo amministratore. La chiusura di Linate ha generato non pochi disagi, comportando lo spostamento del traffico aereo e del transito dei passeggeri prevalentemente a Malpensa, che non è proprio un aeroporto cittadino, più vicino a Novara che a Milano per la verità. Eppure il Comune non se l’è presa con la Sea, né tanto meno da questa sono arrivate accuse agli amministratori cittadini.



A Napoli, al contrario, ogni difficoltà genera un aumento dissipativo del tasso di conflittualità interno al sistema. Qualcuno una volta ha detto che la salute è la vita nel silenzio degli organi. Ecco, qualcosa del genere vale anche per l’organismo sociale. A Napoli il rumore è assordante. Messa di fronte alle sue molteplici emergenze, la città rivela tutta l’instabilità di un aggregato mal riuscito di parti sconnesse e disomogenee, fatte per lo più di avanzi del vecchio ceto politico costantemente alla ricerca di prebende, mai sazio, di una nuova classe di amministratori che alla totale imperizia nel governo della cosa pubblica unisce una significativa assenza di legami sociali forti, tanto da essere oggi più che mai una fazione asserragliata in un fortino sotto assedio, di un ceto imprenditoriale, infine, che quando non è ridotto al lumicino appare politicamente compromesso, privo di coraggio e di idee. Come in una metafora degna degli anni Settanta, Napoli è oggi prigioniera dell’ingorgo della sua Tangenziale, mentre tutt’intorno la vecchia e la nuova politica si mettono al riparo del caos che esse stesse producono ad arte. Napoli è ogni giorno di più un passo avanti nella sperimentazione del marasma, in quella sorta di assuefazione dei cittadini ad un regime politico a basso funzionamento.

