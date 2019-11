Uranio impoverito, 12 anni dopo il maxirisarcimento al militare napoletano morto

Il ministero della Difesa è stato condannato anche in appello al risarcimento di un militare di Acerra morto in seguito alla esposizione all’uranio impoverito. La sentenza, contro cui non ci sarà probabilmente il ricorso in Cassazione, così come aveva annunciato anni fa per casi analoghi l’ex ministro Roberta Pinotti, è giunta a dodici anni dalla morte del caporalmaggiore Amedeo D.I.

Il militare, in procinto di sposarsi, fu stroncato appena ventinovenne da una leucemia che avrebbe contratto a seguito della sua missione in Bosnia alla fine degli anni ’90. Per quella morte, e solo ora, la sua famiglia potrà ricevere un indennizzo di circa un milione e mezzo di euro. Del suo caso si interessò anche monsignor Antonio Riboldi, all’epoca vescovo di Acerra. «Adesso il governo deve porre rimedio perché la vita è un diritto che non si può sospendere a proprio piacimento» tuonò nel febbraio del 2007 dall’altare durante i funerali il presule. «È uno schiaffo in pieno volto, l’ennesimo ricevuto dal ministero della Difesa che si vede respinto il ricorso avverso una sentenza di condanna ottenuta in primo grado dall’Osservatorio Militare. Speriamo che il nuovo ministro prenda atto della situazione e dia un segno ai familiari dei 370 morti e dei 7500 malati», commenta soddisfatto Domenico Leggiero, responsabile dell’Osservatorio. «Al momento ci sono state ben 138 sentenze di condanna del ministero della Difesa di cui due passate in giudicato con l’accusa di omicidio colposo, accertando in pratica il nesso di causalità tra esposizione all’uranio e malattie», incalza l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, legale dell’Osservatorio Militare.

L’Italia ha sempre negato di aver utilizzato equipaggiamento che contenesse l’uranio impoverito, ma è noto come esso fosse presente nei teatri di guerra nei Balcani, lì proprio dove operavano anche i contingenti italiani. La stessa Nato ha utilizzato bombe e proiettili all’uranio impoverito, in Bosnia nel biennio 1994-95 e nel ’99 in Kosovo, che a contatto con gli obiettivi colpiti disperdevano nell’aria particelle radioattive. Secondo l’accusa, nonostante fosse a conoscenza dei pericoli perché informato dagli Usa addirittura nel 1993, il ministero non avrebbe adottato le dovute precauzioni per proteggere l’esercito impegnato nelle missioni di peacekeeping. In pratica, secondo i giudici, la Difesa non avrebbe fornito l’equipaggiamento adatto, né indicazioni utili per evitare il pericolo contaminazione. «La Campania è la terza regione per numero di ammalati e di decessi tra i militari impegnati in missioni all’estero: è preceduta solo da Sardegna e Puglia», rivela Domenico Leggiero.

Il caporalmaggiore Amedeo si era arruolato nel 1995 e per sei mesi, dal 1997 al ‘98, era stato in missione in Bosnia con il 19° Reggimento Guide di Salerno nella caserma «Tito Barrak» di Sarajevo dove si sarebbero ammalati ben tredici suoi commilitoni. Al ritorno, nell’agosto di ventuno anni fa si accorse di essere affetto da un carcinoma alla tiroide. Seguirono anni di cure con ben quattro interventi chirurgici e nel 2002 Amedeo contrasse una forma di leucemia acuta. A curarlo furono a proprie spese i familiari, mettendo fondo a tutti i propri risparmi.

Dall’Esercito, che nel frattempo lo aveva dichiarato inabile, la famiglia aveva ricevuto solo 100 euro come rimborso spese nonostante il riconoscimento della malattia. Il povero Amedeo morì nel 2007, a un mese dal suo 30esimo compleanno, dopo nove anni di calvario e dopo aver subito un trapianto di midollo osseo che avrebbe dovuto curare la sua leucemia. I funerali furono celebrati, su volere della famiglia, in forma privata da don Antonio Riboldi che per anni aveva seguito la sua vicenda.



