Ottima scelta, ma ora ​servono risorse vere

La nomina di due ministri, alla Scuola e all’Università, è una triplice ottima notizia. Primo, si pone fine – speriamo definitivamente – all’equivoco che ci si possa occupare, al tempo stesso, di asili nido e ricerca aerospaziale. Se non bastasse l’eterogeneità dei comparti, i numeri del personale sono da brividi: un milione solo i docenti della scuola.



Il risultato è che, inevitabilmente, tutti i ministri col doppio incarico sono stati fagocitati dall’istruzione primaria e secondaria, riuscendo a dedicare solo le briciole della propria attenzione – e risorse - all’Università, dove si gioca la partita decisiva della competitività del paese. Così, tutti i giovani che possono, se ne vanno. Come il neo-ministro Manfredi ha dichiarato pochi giorni fa al Mattino, «esportiamo i più preparati e motivati, che cercano all’estero quelle opportunità non disponibili nel loro Paese».



Naturalmente, senza mezzi adeguati, un ministro – anche espertissimo come il Presidente Crui – non è sufficiente ad affrontare le sfide cui la formazione terziaria è di fronte. Ma almeno ne ha la consapevolezza. Nell’ultimo decennio gli orizzonti dell’Università si sono enormemente dilatati. Non ci si occupa più solo del 3+2, i due livelli di laurea che restano il core business accademico.



La nuova partita è il 30+20, il lifelong learning che riguarda le continue trasformazioni dei profili lavorativi indotte dalla innovazione tecnologica. La laurea è soltanto il primo passo di un percorso di autoapprendimento che ci accompagnerà per tutta la vita. Solo se intervengono su questi nuovi bisogni formativi gli atenei possono dialogare con le industrie e con il lavoro e riconquistare il ruolo guida nello sviluppo del Paese.

Per un compito di tale portata, Manfredi porta il decennale lavoro – quattro da pro-rettore, sei da rettore – nel riassestare tutti i principali indicatori di performance della Federico II. Facendone oggi un punto di riferimento nazionale. Ma anche il suo instancabile peregrinare - quale presidente della Crui - per le sedi di tutti gli atenei del Paese, raccogliendone aspettative, diversità, problematicità. Questa conoscenza dal di dentro della macchina universitaria mette il ministro nella condizione ideale di operare scelte anche coraggiose. Di riequilibrio, se necessario.



Sappiamo come uno dei nodi principali dell’istruzione universitaria sia il Sud. La sua continua emorragia verso sedi più ricche, che possono attingere dal territorio risorse per offrire servizi migliori. In questa chiave, la designazione di Manfredi ha un enorme valore simbolico. Un uomo del Sud, di un ateneo meridionale, scelto per il suo impegno decennale al servizio dello sviluppo e del merito. Qualcuno farà forse notare che nello spacchettamento c’è anche una logica di bilancino politico. Una poltrona di peso per una esponente Cinquestelle che non brilla per competenze informatiche – anche se molti opinionisti che la criticano forse non ne hanno di migliori – ma che si spera metterà nel suo ruolo l’entusiasmo del Movimento delle origini. Ma l’unica targa di Manfredi è quella della competenza. La qualità che nel governo Conte stenta a emergere, e che il presidente del Consiglio sembra sempre più determinato a promuovere.



Non sono tempi in cui per il Paese fiocchino le buone notizie. Avere un ministro dell’Università che ha speso una vita per i giovani ed ha le idee chiare su come provare a farlo per il governo nazionale apre uno squarcio sul futuro. E ad aprirlo è il Mezzogiorno, è Napoli. La più antica università laica d’Europa. Dal 1224, continuiamo a reinventare il bene più prezioso, l’istruzione.



