Il buco nero dei ragazzi ​che non vogliono essere salvati

Negli anni in cui ho insegnato nelle scuole superiori della Sanità, del Mercato e di Poggioreale, a colpirmi più di tutto erano quei nomi e cognomi ai quali in ogni classe, al momento dell’appello, ogni giorno, non rispondeva nessuno. Dopo un po’ di tempo si finiva per non chiamarli nemmeno più, quei nomi e cognomi, e per limitarsi a segnarci una A accanto, sul registro.



Ce n’erano in media sei o sette, o qualche volta di più, per classe, e tutti al biennio. Chi erano? Che volti avevano? Dove stavano? Che storie si portavano dietro? Perché non venivano a scuola? Quel silenzio che rispondeva al mio appello che cosa nascondeva? Non sapevo niente di loro: erano dei fantasmi che agitavano la mia coscienza di docente. Non potevo fare altro se non sbrigare delle incombenze burocratiche: spedire cartoline ai genitori assenti, provare a chiamare a casa, già sapendo che nessuno avrebbe risposto, e infine comunicare ai servizi sociali quei nomi e cognomi - a volte comunissimi, a volte insoliti, bizzarri - che sarebbero rimasti tali fino alla fine dell’anno, senza nessuna possibilità di associare ad essi un volto e una voce di ragazzo o ragazza.



Ci ho ripensato leggendo della morte assurda di Ugo, il quindicenne ucciso dal giovane carabiniere durante un tentativo di rapina. Ho ripensato al senso di frustrazione vissuto in quegli anni per tutti quegli alunni che evadono l’obbligo scolastico, nei cui confronti la scuola sperimenta solo la sua impotenza. La verità, ripeto, è che noi non sappiamo nulla di questi «desaparecidos».

.

Non sappiamo nulla dei tanti Ugo che disertano le aule scegliendo l’abbrutimento, lo sbando, la criminalità. Non li conosciamo, non conosciamo i loro pensieri, i loro obiettivi, la loro rabbia. Tra la fine delle medie e la fine della scuola dell’obbligo si spalanca un enorme buco nero (quello del biennio) in cui si smarriscono molti ragazzi. Per loro la scuola non è un’alternativa valida, non è una comunità educativa da frequentare e coltivare, è una perdita di tempo, è un obbligo da scansare. Molti (come Ugo) finiscono male e per questi epiloghi tragici si possono formulare parole di condanna o giudizi di assoluzione, come sta succedendo anche in questi giorni, ma il più delle volte lo facciamo rispolverando vecchie categorie interpretative che non servono più, perché di fatto ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo e di difficile decifrazione. Come si fa a interpretare, infatti, qualcosa che non si conosce? Come si fa a entrare nella testa di un ragazzino che è disposto a rapinare per procurarsi i soldi della discoteca, ritenendolo giusto e normale? Finché i ragazzi vengono a scuola, restando anche in una posizione «borderline», per così dire, possiamo interagire con loro, confrontarci, scontrarci anche, cercare di indagare nelle loro aspettative e nelle loro «passioni tristi», e in qualche modo indirizzarli, tirarceli dietro in classe o sul campetto di calcio, quello che sia, purché dentro i confini scolastici; possiamo sperare cioè di «salvarli».



Ma gli altri, quella minoranza di cui conosciamo solo i nomi e i cognomi, loro sono i «sommersi», quelli che abbiamo perso, perché appartengono a un mondo lontano che si fa un’enorme fatica a comprendere. E allora? A che cosa serve militarizzare i quartieri dopo che il peggio è già successo? Avremmo bisogno, invece, noi docenti, di tempi, spazi, aiuti e risorse da destinare al recupero di questi giovani, al tentativo di andarli a cercare, di intercettare le loro vite, di dare cioè finalmente una voce e un volto - una storia - a quei nomi e cognomi con la A scritta accanto nei registri di classe, e invece ci ritroviamo con sempre meno tempo, meno spazio, meno aiuto e soprattutto meno risorse. Solo la scuola potrebbe salvarli, certo, ma siamo sicuri che questi ragazzi vogliono essere salvati? La loro scelta, dal momento che hanno detto di no alla scuola - e all’orizzonte di valori che la scuola propone e incarna - non è già presa? Sinceramente, non so dare una risposta. So solo che la scuola, così com’è stata ridotta da decenni di dissennate politiche di impoverimento, è troppo debole e inadeguata oggi per offrire un’alternativa valida, autorevole, convincente a un modello di vita che invece è il risultato pianificato di una strategia distruttiva che sta bruciando la vita dei ragazzi più fragili e più esposti alle sirene di un disperato edonismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA